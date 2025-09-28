Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida Power Supply: गर्मी रोक रही सर्दियों का रास्ता, बिजली की मांग में इजाफा कायम

    By Arvind Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:26 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में सितंबर के अंत तक गर्मी जारी रहने से बिजली की मांग में वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल औसत मांग 25 से 100 मेगावाट अधिक रही। नोएडा पावर कंपनी के अनुसार तापमान में गिरावट तक मांग कम होने की उम्मीद नहीं है वर्तमान में उमस के कारण बिजली की खपत अधिक हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ग्रेटर नोएडा में सितंबर के अंत तक गर्मी जारी रहने से बिजली की मांग में वृद्धि हुई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सितंबर खत्म होने को है, लेकिन गर्मी अभी भी मई और जून जैसी ही है। बदलती गर्मी का असर बिजली की मांग पर भी पड़ रहा है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में औसत अंतर 25 से 100 मेगावाट के बीच है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार से शनिवार तक अधिकतम बिजली की मांग ज्यादातर 700 मेगावाट के आसपास रही। तापमान को देखते हुए बिजली की मांग में कमी की उम्मीद कम ही है।

    मौसम में बदलाव आमतौर पर सितंबर के अंत तक महसूस किया जाता है। इस साल अच्छे मानसून के बाद तापमान में गिरावट से उम्मीद जगी थी कि शायद सर्दी जल्दी आ जाएगी, लेकिन बदलती गर्मी ने इसे गलत साबित कर दिया है। शनिवार को भी लोग गर्मी और उमस से पसीने से तरबतर दिखे। कूलर और एयर कंडीशनर भी राहत नहीं दे रहे हैं।

    बिजली की मांग पर मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते चार दिन अधिकतम बिजली की मांग 700 मेगावाट से ज्यादा रही है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में बिजली की मांग ज्यादातर 600 से 650 मेगावाट के आसपास रही थी। पिछले साल की तुलना में इस साल बिजली की अधिकतम मांग में लगातार अंतर बढ़ रहा है।

    नोएडा पावर कंपनी के प्रवक्ता मनोज झा का कहना है कि उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण बिजली की मांग अपने अधिकतम स्तर पर चल रही है। तापमान में गिरावट आने तक मांग में कमी आने की कोई उम्मीद नहीं है। 27 सितंबर को बिजली की मांग पिछले साल के इसी दिन की तुलना में 114 मेगावाट अधिक दर्ज की गई।

    इस वर्ष दर्ज की गई अधिकतम मांग की तिथि पिछले वर्ष दर्ज की गई अधिकतम मांग

    तारीख इस वर्ष की अधिकतम मांग (मेगावाट) पिछले वर्ष की अधिकतम मांग (मेगावाट)
    21 सितंबर 656.7 581.1
    22 सितंबर 706.1 533.0
    23 सितंबर 691.2 650.0
    24 सितंबर 706.5 681.1
    25 सितंबर 696.8 655.9
    26 सितंबर 702.6 619.1
    27 सितंबर 730.1 615.9