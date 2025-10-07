1911 आवंटियों को यीडा ने जारी किया नोटिस, इकाई निर्माण शुरू न करने पर प्राधिकरण ने मांगा जवाब

यमुना प्राधिकरण ने 1911 औद्योगिक आवंटियों को इकाई निर्माण शुरू न करने पर नोटिस भेजा है। प्राधिकरण ने आवंटियों से जवाब मांगा है अन्यथा आवंटन शर्तों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यमुना प्राधिकरण औद्योगिक सेक्टरों में 3042 भूखंडों का आवंटन कर चुका है जिसमें से कई आवंटियों ने अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया है। प्राधिकरण जल्द से जल्द उद्योग शुरू कराने का प्रयास कर रहा है।

जागरण संवाददाता, गे्टर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक श्रेणी के 1911 आवंटियों को नोटिस जारी किए हैं। आवंटियों से प्राधिकरण ने जवाब मांग है कि उन्होंने अब तक इकाई का निर्माण शुरू क्यों नहीं किया है। आवंटियों का संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन पर भूखंड आवंटन की शर्तों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

यमुना प्राधिकरण औद्योगिक सेक्टरोंं में 3042 भूखंडों का आवंटन कर चुका है। यह भूखंड सेक्टर 28, 29, 32, 33, 24 में एमएसएमई, टाय पार्क, अपैरल पार्क, फर्नीचर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क आदि में आवंटित किए गए हैं। लीजडीड व भूखंड पर भौतिक कब्जा मिलने के बावजूद 1911 आवंटियों ने अभी तक औद्योगिक इकाई के निर्माण के लिए कोई पहल नहीं कमी है। उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्राधिकरण से मानचित्र तक स्वीकृत नहीं कराया है।

प्राधिकरण ने इन आवंटियों को नोटिस जारी कर इकाई का निर्माण शुरू न करने की वजह पूछी है। यीडा ओएसडी शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि आवंटियों को नोएडा का उत्तर देना होगा। उन्हें निर्माण कार्य शुरू न करने की वजह बतानी होगी। अन्यथा उनके खिलाफ आवंटन की शर्तों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सेक्टरों में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए आवंटियों से जल्द से जल्द उद्योग शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है।