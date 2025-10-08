Language
    यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 के लिए शुरू की जमीन खरीद, सेक्टरों में तेजी से तैयार हो रहा लैंड बैंक

    By dharmendra kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:01 AM (IST)

    यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 के तहत नए सेक्टरों के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहा है। किसानों से सहमति लेकर जमीन खरीदी जा रही है ताकि भूमि अधिग्रहण कानून की प्रक्रिया से बचा जा सके। औद्योगिक और आवासीय भूमि की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। फिनटेक सिटी और फिल्म सिटी जैसी परियोजनाओं के लिए भी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा।

    नए सेक्टरों के लिए यीडा तेजी से तैयार कर रहा लैंडबैंक

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण आवासीय एवं अन्य श्रेणी की परियोजनाओं के लिए भूमि की कमी दूर करने में जुटा है। मास्टर प्लान 2041 में नियोजित नए सेक्टरोंं के लिए किसानोंं से सहमति लेकर तेजी से जमीन क्रय की जा रही है। फिल्म सिटी समेत अन्य परियोजना के लिए भी शेष जमीन क्रय का काम भी किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन लेने को प्राथमिकता दी जा रही

    यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक जमीन की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही आवासीय समेत अन्य श्रेणी में भी जमीन की मांग हो रही है। मास्टर प्लान 2021 में नियोजित अधिकतर सेक्टरों की जमीन को प्राधिकरण आवंटित कर चुका है। इसलिए मास्टर प्लान 2041 में नियोजित सेक्टरोंं में आवंटन के लिए लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून से जमीन लेने में लगने वाले वक्त की बचत के लिए सहमति से जमीन लेने को प्राथमिकता दी जा रही है।

    जमीन सहमति से ली जाएगी

    प्राधिकरण सेक्टर पांच, आठ, आठ डी, नौ, 11 में जमीन क्रय की जा रही है। सेक्टर 11 से फाजिलपुर गांव की जमीन प्रभावित है। सेक्टर आठ में दस्तमपुर, ढुढेरा, रन्हेरा, सेक्टर पांच से कलूपुरा, भीकनपुर की जमीन शामिल है।। सेक्टर 13 में उटरावली और सेक्टर नौ के लिए आकलपुर की जमीन ली जाएगी। सेक्टर 34 के लिए भुन्नातगा गांव के किसानोंं की जमीन सहमति से ली जाएगी।

    • इन सेक्टरोंं में फिनटेक सिटी जैसी अहम परियोजना प्रस्तावित हैं।
    • सेक्टर 21 में फिल्म सिटी की शेष जमीन भी क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है।

    मेहंदीपुर के किसानों को मिलेगी अंतरधनराशि

    सेक्टर 28 में प्राधिकरण ने होटल भूखंड योजना में आवंटन किया था। इसके लिए जमीन से प्रभावित किसानों को प्राधिकरण जल्द मुआवजा की अंतर धनराशि का आवंटन करेगा। प्राधिकरण में मौजूदा आवंटन दर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर है।

