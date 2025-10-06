Noida News: प्राइवेट नर्सिंग होम में किशोर की मौत, परिजनों ने लगाया गलत इलाज का आरोप

जारचा के प्यावली गांव में एक नर्सिंग होम में गलत इलाज से किशोर की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है जिससे रजत की हालत बिगड़ गई। उसे गाजियाबाद के अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। रविवार को किशोर का अंतिम संस्कार किया गया।

संवाद सहयोगी, दादरी। जारचा के प्यावली गांव के निजी नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर के गलत उपचार से एक किशोर की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। रविवार को स्वजनों ने नम आंखों से किशोर का अंतिम संस्कार किया।

जानकारी के अनुसार पुष्पेन्द्र सिंह निवासी नंगला हापुड़ परिवार के साथ गांव में रहते हैं। परिवार में पत्नी सहित दो बेटे एक बेटी हैं। वह निजी वाहन चालक हैं। आरोप है कि बड़े बेटे 15 वर्षीय रजत को शनिवार को तेज बुखार का आ गया।

स्वजन प्यावली स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। आरोप है कि डॉक्टर ने उपचार के दौरान तेज बुखार में इंजेक्शन लगा दिया, जिसके लगाते ही किशोर की तबीयत और बिगड़ने लगी। स्वजनों ने उसे गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों मृत घोषित कर दिया।

उसके बाद स्वजन किशोर के शव को लेकर दादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार को स्वजनों ने किशोर का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया।