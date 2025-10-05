नोएडा में संदिग्ध हालात में इंजीनियर की मौत, बिना पोस्टमॉर्टम अंतिम संस्कार करने जा रही थी पत्नी; तभी पहुंची पुलिस...

सूरजपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशीष गुप्ता की संदिग्ध मौत हो गई। पत्नी ने शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत की बात कही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पत्नी का कहना है कि दशहरा पर रामलीला देखने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली कि पत्नी पोस्टमॉर्टम कराए बगैर शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल पत्नी ने शराब पीने के बाद उल्टी आने पर तबीयत बिगड़ने से मौत होने की बात कह रही है। इंजीनियर के शरीर पर चोट के कोई निशान मौजूद नहीं हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट हाेगा।

क्या है पूरा मामला? क्षेत्र की डी-502 पैरामाउंट सोसायटी में इंजीनियर आशीष गुप्ता (42) अपनी पत्नी दिशा गुप्ता के साथ किराये के फ्लैट में रहते थे। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे मेंटेनेंस आफिस के रविंद्र ने पुलिस को सूचना दी कि आशीष की एकाएक तबीयत खराब हाेने के बाद मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्नी दिशा से पूछताछ की।

दिशा ने बताया कि बृहस्पतिवार को दशहरा पर वह पति के साथ रामलीला देखने गईं थी। घर लौटने पर खाना खाने के बाद आशीष की तबीयत बिगड़ गई थी। उल्टी आने से सांस लेने में परेशानी होने पर दवा दी। इसके बाद वह सो गए थे। अगली सुबह करीब 10 बजे घरेलू सहायिका चाय देने के लिए पहुंची तो वह बेहोश मिले।

पत्नी एंबुलेंस से एक प्राईवेट अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना मिली कि आशीष की पत्नी पोस्टमॉर्टम कराए बगैर पति के शव का अंतिम संस्कार करने जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया पूछताछ में पत्नी ने बताया कि अक्सर शराब पीकर उल्टी कर देते थे। घटना वाली रात भी ऐसा ही हुआ था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहन अलका गुप्ता हैं, जो लंदन में रहती हैं। उनको घटना की सूचना दी गई है।

दिल्ली का मकान बेच दिया था, चार साल से यहां रह रहे दंपती आशीष गुप्ता मूलरूप से दिल्ली के पश्चिमी बिहार के पंजाबी बाग के रहने वाले हैं। उनके माता-पिता की कई साल पहले मौत हो गई थी। आशीष ने दिल्ली का मकान बेच दिया था। करीब चार साल से वह पैरामाउंट सोसायटी में रहते थे। नोएडा के सेक्टर 131 में एक्सचेंजर नामक आइटी कंपनी में बिजनेस हैंडलर थे।

मेट्रीमोनियल साइट पर संपर्क, फिर लवमैरिज आशीष व दिशा की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी। दोनों का मेट्रीमोनियल साइट पर संपर्क हुआ था। इसके बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। दंपती के कोई संतान नहीं है। परिवार में एक बहन अलका है जो काफी पहले ही लंदन चली गई थी। बहन का आना जाना था या नहीं इसकी जानकारी नहीं है।