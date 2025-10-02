सोशल मीडिया की दोस्ती बनी मुसीबत, ब्वॉयफ्रेंड ने पति-ससुर को भेजी महिला की अश्लील वीडियो

ग्रेटर नोएडा में एक महिला को सोशल मीडिया पर दोस्ती करना भारी पड़ा। एक युवक ने वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर उसके पति और ससुर को भेज दी जिससे महिला का घर टूटने की कगार पर है। महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने वीडियो डिलीट कराने की मांग भी की है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र की एक सोसायटी में रहने वाली महिला को सोशल मीडिया के जरिये एक युवक से दोस्ती करना भारी पड़ गया। आरोपित युवक ने महिला से दोस्ती करने के बाद बातचीत शुरू कर दी। धीरे-धीरे दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत होने ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला का आरोप है कि आरोपित ने उसके साथ अश्लील बातचीत शुरू कर दी। अब उसने वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर उसके पति व ससुर के पास भेज दी है। जिससे महिला का घर टूटने की कगार पर है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसायटी में महिला अपने परिवार के साथ रहती हैं। महिला का आरोप है कि वर्ष 2019 में सोशल मीडिया के जरिये उसकी दोस्ती जितेंद्र राजपूत उर्फ राज के साथ हुई। वह मूलरूप से झांसी कोजीवाजी नगर का रहने वाला है।

धीरे-धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और वाट्सएप पर चेटिंग के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत होने लगी। वह वीडियो कॉल के दौरान अश्लील बातचीत भी करने लगा। आरोप है कि बना उसकी अनुमति आरोपित ने वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली।

अब आरोपित ने वीडियो रिकॉर्डिग अश्लील फोटो लगाकर पति व ससुर के पास भेज दी। इस कार्य में उसकी पत्नी भी उसी का साथ दे रही है। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वीडियो कॉल डिलिट कराने की मांग पुलिस से की है।