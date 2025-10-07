Language
    'पत्रकारिता विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है', नोएडा सीपी ने कहा- तथ्यों की जांच के बाद हो खबरों का प्रकाशन

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:06 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पत्रकारों को तथ्यों की जांच के बाद ही खबरें प्रकाशित करनी चाहिए। एसीईओ सुमित यादव ने शहर के विकास में पत्रकारिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। रामकृपाल सिंह ने खबरों में निष्पक्षता पर जोर दिया वहीं विनोद अग्निहोत्री ने सत्य के पक्ष में खड़े रहने की बात कही। प्रेस क्लब का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ाना है।

    संगोष्ठी को संबोधित करतीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर जो संदेश वायरल होता है लोग उसे गीता के वचनों की तरह सत्य मान लेते हैं। पत्रकारों को तथ्यों की जांच के बाद ही खबरों का प्रकाशन व प्रसारण करना चाहिए। गलत तथ्यों के साथ खबर प्रस्तुत करने से समाज में अविश्वास फैलता है। यह बातें पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहीं।

    पुलिस कमिश्नर नॉलेज पार्क स्थित गलगोटिया कॉलेज में सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के सौजन्य से समाज के विश्वास निर्माण पर मीडिया और प्रशासन की भूमिका विषय पर आयोजित गोष्ठी में वक्ता के तौर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं।

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि पत्रकारिता शहर के विकास में भी एक महत्वपूर्म भूमिका निभाती है। लोगों को बेहतर सुविधाएं और आधूनिक ढांचा मिले इसके लिए पुरजोर अवाज उठाती है। शहर के निवासियों को सभी सुविधाएं मिले इसके लिए प्राधिकरण हरसंभव कार्य कर रहा है।

    वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह ने कहा कि पत्रकार को खबर के प्रति एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक होना चाहिए। खबर की शुरुआत तथ्य से करें और अंत भी तथ्य पर ही करें, तभी पत्रकारिता विश्वसनीय बनेगी। खबर बनाइए नहीं, खबर पाइए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि पत्रकारिता को पूरी तरह से निरपेक्ष कहना उचित नहीं। पत्रकारिता का भी एक पक्ष होता है और वह है सत्य तथा तथ्य का पक्ष। हमें उसी के साथ खड़ा रहना चाहिए।

    ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब अध्यक्ष आदेश भाटी ने कहा कि संगोष्ठी का उद्देश्य प्रशासन, मीडिया, शासन और शहरवासियों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना है। समाज में पारदर्शिता और सकारात्मक संवाद स्थापित करना ही प्रेस क्लब की प्राथमिकता है। इस दौरान गलगोटिया ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस के सीईओ ध्रुव गलगोटिया मौजूद रहे।

    इस मौके पर अपर पुलिस आयुक्त अजय कुमार, डीसीपी साद मियां खां, एडिश्नल डीसीपी सुधीर कुमार सरदार, ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष रविंद्र जयंत, महासचिव रोहित प्रियदर्शन, आइबीए अध्यक्ष अमित उपाध्याय, एक्टिव सिटिजन सदस्य हरेंद्र भाटी, सरदार मंजीत सिंह, आलोक सिंह समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।