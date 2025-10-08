तेज बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान, ग्रेटर नोएडा के किसानों ने उठाई ये बड़ी मांग

अच्छी फसल और पैदावार की उम्मीद से कुछ सपने थे जो अचानक वर्षा ने चकनाचूर कर दिए इस बार की दीपावली फीकी रहेगी। सरकार को जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों के नुकसान की भरपाई करानी चाहिए। - जुगेंद्र सिंह

सरकारी क्रय केंद्र चालू न होने से किसानों को पहले से ही प्राइवेट मंडी में शोषण हो रहा था। वर्षा ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। - राजकुमार

इस सीजन लगातार अच्छी वर्षा से धान की फसल में डीजल की भी कम खपत हुई थी फसल में बंपर पैदावार की उम्मीद थी। लेकिन पकी फसल पर आई वर्षा ने सब चौपट कर दिया। 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब होने की संभावना है। - हरि सिंह

जमींदार से पेशगी पर एक वर्ष के लिए खेत लेकर फसल तैयार की थी, लेकिन हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। समय पर राहत नहीं मिलने से उसकी माली हालत बिगड़ती जा रही है। - ओमपाल

तीन दिन से हो रही वर्षा के कारण मंडी में जलभराव हो गया है। पिछले तीन दिनों में मंडी में धान की आवक पर 30 से 40 से प्रतिशत की कमी आई है। - ओमेश राणा, आढ़ती, दादरी नवीन मंडी

पिछले तीन दिन से हो रही वर्षा ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। पहले बाढ़ और अब वर्षा से अन्नदाता के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन को फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देना चाहिए, जिससे किसान के नुकसान की भरपाई हो सके। - कृष्ण नागर, राष्ट्रीय महासचिव, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा