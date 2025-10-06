नोएडा में महिला अपराध पर लगेगी लगाम, 'तीसरी आंख' की निगरानी में रहेंगे 210 चिह्नित हॉटस्पॉट

नोएडा में महिला अपराध को कम करने के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने 210 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जहां 370 कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। महिला पुलिस टीम भी गश्त करेगी। मिशन शक्ति के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने चिह्नित किए 210 हॉटस्पॉट तीसरी आंख की निगरानी में रहेंगे। सभी जगह पर 370 कैमरे लगाकर निगरानी की जाएगी। इन जगहों पर थाना, चौकी पुलिस के अलावा महिला पुलिस टीम भी निगरानी करेंगी। इससे महिला अपराध को रोकने में मदद मिलेगी।

रातभर चलने वाले शहर के रूप में पहचान बना रहे नोएडा में कामकाजी महिलाओं की तादात भी बढ़ रही है। जिले में पढ़ने वाली छात्राएं भी खूब हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं को सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए शासन के साथ-साथ गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस भी प्रयासरत है।

महिलाओं को जागरूक करने के साथ-साथ सुरक्षा के मानकों पर भी काम हो रहा है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि महिलाओं व बालिकाओं के आवगमन के मद्देनजर जिले में 210 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं। इनमें बाजार, मेट्रो स्टेशन, प्रमुख चौराहे आदि स्थान शामिल हैं। इन जगहों पर 350 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे।

पिछले कुछ दिनों में 20 अतिरिक्त कैमरे और लगवाए गए हैं। इनकी मदद से असामाजिक तत्वों पर नजर तो रखी ही जा रही है। पीआरवी वाहनों व महिला सुरक्षा टीम और स्थानीय थाना पुलिस भी निगरानी करेगी। मिशन शक्ति अभियान से मिल रहा बल मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत हर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र के अलावा टीम का गठन किया गया है। टीम प्रतिदिन थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहती है। सोसायटी, स्कूल, फैक्ट्री, मेट्रो स्टेशन परिसर, बस अड्डा व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं।

मिशन के लांच होने के बाद से 630 महिला बीट पुलिस कर्मी 305 स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित कर चुकी हैं। 16 हजार महिलाओं को उनके अधिकार, अपराध से बचाव, महिला हेल्पलाइन व साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा चुकी है।