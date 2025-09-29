ग्रेटर नोएडा में नकली सोने के बिस्किट और जेवर बेचने वाला सर्राफा दुकानदार चढ़ा पुलिस के हत्थे

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नकली सोने के आभूषण बेचकर धोखाधड़ी करने वाले एक सर्राफा व्यापारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नकली जेवरात और 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। उसने एक व्यक्ति को नकली सोने के बिस्किट और हार बेचकर डेढ़ करोड़ रुपये ठगे थे। आरोपी गाजियाबाद में भी कई मामलों में वांछित है और लोगों को नकली गहने बेचता था।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में नकली सोने के आभूषणों को असली बताकर धोखाधड़ी करने वाले सर्राफा दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से सोने व चांदी के नकली जेवरात, सिक्के व मूर्ति के साथ 50 हजार रुपये की नकदी बरामद की है।

सूरजपुर स्थित पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्टे सोसायटी में दिवाकर सिंह ने सोसायटी के बाहर स्थित मार्केट में सर्राफा की दुकान से 30 अप्रैल को दो 30 ग्राम, एक 50 ग्राम व एक 35 ग्राम के चार सोने के बिस्किट के साथ एक सोने का हार खरीदा था। जिसकी कुल कीमत डेढ़ करोड़ थी।

पीड़ित ने पूरा भुगतान सर्राफा दुकानदार को तत्काल कर दिया था। पीड़ित का दावा है कि सर्राफा दुकानदार ने सोने को 24 कैरेट का बताया था। जांच कराई तो हार व बिस्किट नकली निकले। आरोपित दुकान बंद करके फरार हो गया था।

पुलिस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपित सर्राफा कारोबारी की तलाश कर रही थी। आरोपित सर्राफा दुकानदार की पहचान गाजियाबाद इंदरापुरम साया अपार्टमेंट के पंकज कपूर के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित कम कीमत में शुद्ध सोने के गहनों का झांसा देकर लोगों को नकली धातु से बने आभूषण बेच रहा था। जिसे लोग स्वर्णकार समझकर अपने जेवर आदि भी गिरवी रखने लगे थे। मार्च के महीने में सौरभ नाम के व्यक्ति ने अपनी चैन गिरवी रखकर एक लाख 30 हजार रुपये लिए थे। सौरभ ने एक लाख रुपये वापस कर दिए थे।