दिल्ली-NCR से गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का भंड़ाभोड़, विदेशी मैग्नेट पैड से चुराई थी कार; पुलिस ने तीन आरोपी दबोचे

नोएडा फेज-2 पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में ब्रेजा कारें चुराने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के तीन सदस्यों और चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वे कम्प्यूटराइज्ड पैड का उपयोग करके गाड़ियों को चुराते थे और 50 हजार रुपये में बेच देते थे। आरोपियों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं।

जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज-दो पुलिस ने विदेशी कम्प्यूटराइज्ड पैड से दिल्ली-एनसीआर में ब्रेजा कार चुराने वाले सरगना समेत अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है।50-50 हजार रुपये में चोरी की गाड़ियां खरीदने वाला भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।

सदस्य रात के अंधेरे में बिना नंबर की स्कूटी से लग्जरी गाड़ियां चोरी करते थे। इनसे चार नंबर प्लेट, लोहे की टी, चुंबक, प्लास, पेंचकस, तार कटर, स्कूटी, तीन फोन, चाकू व 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि सेक्टर-82 में पेट्रोल पंप के पास टीम ने दिल्ली गीता कालोनी के हेमंत कुमार उर्फ मोनू उर्फ आकाश, सूरजपुर का अमित और दिल्ली विकासपुरी का बलजीत उर्फ बाबी को गिरफ्तार किया है। सरगना हेमंत अशिक्षित है जबकि अमित आठवी और खरीदार बलजीत पांचवी पास है। पूछताछ में हेमंत और अमित ने बताया कि दोनों एक साथ बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से रेकी कर रात के अंधेरे में दिल्ली-एनसीआर से ब्रेजा गाड़िया चोरी कर लेते थे। कुछ दिन वाहनों को छिपाकर रखते थे। बाद में मौका पाकर खरीदार बाबी उर्फ बलजीत को 50-50 रुपये में बेच देते थे।

योजना के तहत सरगना हेमंत लोहे की टी से गाड़ी की खिडकी का लाक खोलता था जबकि अमित कम्प्यूटराइज्ड मैग्नेट पैड को स्टेरिंग के नीचे लगाकर लाक खोल देता था। स्कूटी में मिली चार नंबर प्लेट से संबंधित ब्रेजा गाड़ियों को सेक्टर-110 और सेक्टर 22 नोएडा से चोरी किया है।