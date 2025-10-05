पूरा परिवार चला रहा था हनीट्रैप गिरोह, प्रेमजाल में फंसाकर बनाए संबंध; 40 लाख रुपये लेते 9 लोग गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह की सरगना युवती ने एक युवक को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और 40 लाख रुपये की मांग की। पुलिस ने युवती उसकी मां बहनों भाई और दो वकीलों समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

संवाद सहयोगी, नोएडा। पुलिस ने एक ऐसे परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अन्य लोगों के साथ मिलकर हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह चला रहे थे। गिरोह की युवती ने कंपनी में काम करने वाले युवक को पहले प्रेमजाल में फंसाकर संबंध बनाए और बाद में दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 40 लाख रुपये मांगे।

थाना कुंडली पुलिस और स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर-7 की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह की सरगना युवती, उसकी मां, बहनों और भाई के साथ नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों में दो वकील भी शामिल हैं। युवती दो लाख रुपये पहले भी ले चुकी है।

डीसीपी प्रबीना पी. ने बताया कि कुंडली के युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी दोस्ती दिल्ली के नरेला की शिवानी से हुई थी। दोनों वर्ष 2019 में एक कंपनी में साथ काम करते थे। दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने। युवक ने बताया था कि बाद में उन्हें पता लगा कि शिवानी किसी अन्य युवक से भी मिलती है तो उन्होंने उससे दूरी बना ली। इसी बीच उनकी शादी तय हो गई।

शिवानी को जब उसकी शादी तय होने के बारे में पता लगा तो उसने शादी से एक सप्ताह पहले दबाव बनाने के लिए नरेला थाने में उनके खिलाफ दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। उन्हें थाना बुलवाया गया। शादी टूटने व बदनामी के डर से उन्होंने शिवानी से समझौता कर लिया। वह वर्ष 2020 से हर महीने 10-12 हजार रुपये शिवानी को देते आ रहे हैं। उसने 50-50 हजार रुपये चार बार अपने साथी अभिषेक के खाते में भी ट्रांसफर करवा लिए थे।

लालच में आकर 40 लाख ऐंठने की साजिश रची शिवानी ने लालच में आकर अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मिलकर झूठे मुकदमे और जान से मारने की धमकी देकर 40 लाख रुपये हड़पने की साजिश रच डाली। उसने वाट्सएप काल कर मिलने का दबाव बनाया। वह बहालगढ़ में उससे मिला तो शिवानी के साथ उसकी मां, बहन व अभिषेक मिले। उन्होंने 40 लाख रुपये देने की मांग की। साथ ही दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर एक सप्ताह का समय दिया। उन्होंने इसकी ऑडियो व वीडियो रिकार्डिंग कर ली। इसे पुलिस को सौंपकर मुकदमा दर्ज कराया।

कुंडली थाना पुलिस ने युवक के बयान पर मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को पकडऩे की योजना बनाई। पुलिस ने चार अक्टूबर को मुरथल क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट एचएसवीपी के संपदा अधिकारी सिद्धार्थ की मौजूदगी में ट्रैप लगाया। तय समय पर दिल्ली के शिवानी अपनी मां रेखा, बहन तान्या व भाई तरुण, सिंघु बार्डर की नंदिनी चौहान, नरेला के स्वतंत्र नगर के साहिल व शुभम, रोहिणी के अधिवक्ता यतेंद्र व आशीष और नरेला के अभिषेक के साथ दो गाड़ियों में पहुंची और 40 लाख रुपये ले लिए।