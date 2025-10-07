त्योहारी सीजन को देखते हुए नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ तेज की अभियान

त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने मिठाई नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नजर रखने के लिए टीमें बनाई हैं। होली पर 63 नमूने लिए गए थे जिनमें से कई फेल पाए गए। विभाग ने मिलावट करने वालों पर जुर्माना लगाने लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिल सकें।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान तेज कर दिया है। बाजारों और गलियों में सजी मिठाई, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नजर रखने के लिए विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं।

सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से मिलावट और अधोमानक उत्पादों का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। विभाग ने इस साल होली के दौरान अभियान चलाकर 63 नमूने एकत्र किए थे, जिसमें 2447 मामलों की जांच के बाद अधोमानक खाद्य पदार्थ सीज किए गए और 50 किलो से अधिक खोवा नष्ट कराया गया।

अप्रैल से सितंबर 2025 तक 495 नमूने विभिन्न स्थानों से लिए गए, जिनमें से 438 के परिणाम प्राप्त हुए। प्रयोगशाला जांच में 215 नमूने फेल पाए गए, जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। एडीएम कोर्ट ने 101 मामलों में 2.78 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। साथ ही, पांच पंजीकरण और एक लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई।