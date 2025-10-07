Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्योहारी सीजन को देखते हुए नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ तेज की अभियान

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:26 AM (IST)

    त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने मिठाई नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नजर रखने के लिए टीमें बनाई हैं। होली पर 63 नमूने लिए गए थे जिनमें से कई फेल पाए गए। विभाग ने मिलावट करने वालों पर जुर्माना लगाने लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिल सकें।

    prefferd source google
    Hero Image
    खाद्य विभाग का विशेष अभियान लगाएगा मिलावट पर लगाम

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान तेज कर दिया है। बाजारों और गलियों में सजी मिठाई, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नजर रखने के लिए विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से मिलावट और अधोमानक उत्पादों का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। विभाग ने इस साल होली के दौरान अभियान चलाकर 63 नमूने एकत्र किए थे, जिसमें 2447 मामलों की जांच के बाद अधोमानक खाद्य पदार्थ सीज किए गए और 50 किलो से अधिक खोवा नष्ट कराया गया।

    अप्रैल से सितंबर 2025 तक 495 नमूने विभिन्न स्थानों से लिए गए, जिनमें से 438 के परिणाम प्राप्त हुए। प्रयोगशाला जांच में 215 नमूने फेल पाए गए, जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। एडीएम कोर्ट ने 101 मामलों में 2.78 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। साथ ही, पांच पंजीकरण और एक लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई।

    विभाग का कहना है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधोमानक उत्पाद बेचने वालों पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएंगी, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों।