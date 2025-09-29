सब्सिडी और टैक्स फ्री से बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या, नवरात्रि पर छूट से व्हीकल्स इंडस्ट्री की बूम

नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और टैक्स में छूट है। परिवहन विभाग के अनुसार हर महीने औसतन दो हजार इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं। अनुमान है कि नवरात्रि तक शहर में 50 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो जाएंगे।

जागरण संवाददाता, नोएडा। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जिले में तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और टैक्स फ्री होना है। नवरात्र में शहर में संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 50 हजार से अधिक जा सकती है। मौजूदा समय में 48 हजार इलेक्ट्रिक वाहन जिले में संचालित हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। इसी साल जुलाई माह में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 43377 थी। वहीं अगले महीने दो हजार रुपए बढ़कर इनकी संख्या 46667 हो गई।

यानि की हर महीने इनकी संख्या में औसतन दो हजार की वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं, परिवहन विभाग भी इन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कवायद कर रहा है। खासतौर पर लोगों को यूपी सरकार द्वारा दी जा रही टैक्स फ्री की सुविधा और अधिकतम एक लाख रुपए की छूट की जानकारी दी जा रही है।