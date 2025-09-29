Language
    सब्सिडी और टैक्स फ्री से बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या, नवरात्रि पर छूट से व्हीकल्स इंडस्ट्री की बूम

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:00 AM (IST)

    नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और टैक्स में छूट है। परिवहन विभाग के अनुसार हर महीने औसतन दो हजार इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं। अनुमान है कि नवरात्रि तक शहर में 50 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो जाएंगे।

    सब्सिडी और टैक्स फ्री से बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जिले में तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और टैक्स फ्री होना है। नवरात्र में शहर में संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 50 हजार से अधिक जा सकती है। मौजूदा समय में 48 हजार इलेक्ट्रिक वाहन जिले में संचालित हो रहे हैं।

    परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। इसी साल जुलाई माह में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 43377 थी। वहीं अगले महीने दो हजार रुपए बढ़कर इनकी संख्या 46667 हो गई।

    यानि की हर महीने इनकी संख्या में औसतन दो हजार की वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं, परिवहन विभाग भी इन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कवायद कर रहा है। खासतौर पर लोगों को यूपी सरकार द्वारा दी जा रही टैक्स फ्री की सुविधा और अधिकतम एक लाख रुपए की छूट की जानकारी दी जा रही है।

    परिवहन विभाग के अनुसार 13 अक्टूबर तक जो शहरवासी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करा लेते हैं उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में इस नवरात्रि यानी अक्टूबर माह की शुरुआत में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शहर में पंजीकरण होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 50 हजार के पार जा सकती है।