नोएडा में बस डायवर्जन से परी चौक तक जाम मुक्त, जनता को मिली राहत

    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:26 PM (IST)

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बस मार्ग परिवर्तन के कारण परी चौक पर लगने वाला जाम अब खत्म हो गया है जिससे लोगों को राहत मिली है। संकरी सर्विस रोड और मेट्रो स्टेशन के पास अवैध पार्किंग के कारण अभी भी जाम की समस्या बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति की समीक्षा करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बस डायवर्जन जारी रहेगा।

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बस मार्ग परिवर्तन के कारण परी चौक पर लगने वाला जाम अब खत्म हो गया है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान लागू किए गए बस डायवर्जन से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक के पास लगने वाले जाम से राहत मिली है। परी चौक अब पूरी तरह से जाम मुक्त हो गया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है।

    अब वे कम समय में अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं, लेकिन सर्विस रोड पर जाम की समस्या बनी रहती है। संकरी सर्विस रोड के कारण बसों को मुड़ने में दिक्कत होती है, जिससे यातायात बाधित होता है। गाड़ियाँ, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन चालक भी वहां अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे पूरी सड़क घेर लेती है।

    मेट्रो स्टेशन के पास जाम

    परी चौक मेट्रो स्टेशन, ऑटो रिक्शा स्टैंड, मॉल और स्थानीय बाज़ार पहले से ही इस इलाके में भारी जाम का कारण बनते हैं। परी चौक मेट्रो स्टेशन के साथ-साथ अल्फा गोलचक्कर, डोमिनो गोलचक्कर और पी3 गोलचक्कर पर भी दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है।

    नॉलेज पार्क में नौकरीपेशा और छात्र-छात्राओं का कहना है कि ट्रैफिक जाम के कारण कॉलेज और ऑफिस आने-जाने में उनका काफी समय बर्बाद हो रहा है। मेट्रो स्टेशन के पास निजी बसों की अवैध पार्किंग से स्थिति और भी विकट हो जाती है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में सर्विस रोड पर लगने वाले जाम के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। मेट्रो से उतरने के बाद, जाम में फंसकर समय बर्बाद होता है।

    डायवर्जन से परी चौक की भीड़भाड़ से राहत

    बसों के डायवर्जन से लोगों को परी चौक पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से पूरी तरह राहत मिली है। परी चौक पर अब व्यस्त समय में भी भीड़भाड़ नहीं होती। पहले यहाँ बसों का जमावड़ा लगा रहता था। ड्राइवर अपनी बसें कहीं भी खड़ी कर देते थे, जिससे परी चौक पर जाम लग जाता था। लंबे समय से बसों को इलाके से हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन बस ड्राइवरों की मनमानी पर किसी का ध्यान नहीं गया।

    पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए लोगों को परी चौक की भीड़भाड़ से राहत दिलाई। हालाँकि, ड्राइवर अभी भी परी चौक पर अपनी बसें खड़ी करने की अनुमति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा डिपो के एआरएम अनिल शर्मा का कहना है कि बसों के रूट डायवर्जन के कारण उन्हें छह से आठ किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ रही है। निवासियों को डर है कि अगर ड्राइवरों को फिर से परी चौक पर बसें पार्क करने की अनुमति दी गई, तो जाम लग जाएगा।

    डीसीपी ट्रैफिक क्या कहते हैं?

    डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि बस डायवर्जन से परी चौक पर जाम की समस्या खत्म हो गई है। जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी और आगे के फैसले लिए जाएँगे। फिलहाल, बसों का रूट डायवर्जन नियमित रहेगा।