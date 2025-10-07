बिहार और मध्यप्रदेश में भी क्लर्क की परीक्षाएं दे चुका है सॉल्वर विश्व भास्कर, पुलिस ने नोएडा से किया गिरफ्तार

नोएडा के सेक्टर 64 में एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया जो एक परीक्षार्थी के बदले बैंक क्लर्क की परीक्षा दे रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि वह पहले भी बिहार और मध्य प्रदेश में ऐसी परीक्षाएं दे चुका है। आरोपित आईआईएम इंदौर से एमबीए पास है और गुरुग्राम की एक कंपनी में कार्यरत था। पुलिस उसके गिरोह के साथियों और बैंक खाते की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 64 के आदर्श परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के स्थान पर बैंक क्लर्क की परीक्षा देने पहुंचे साल्वर की जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि पटना निवासी विश्व भास्कर बिहार और मध्यप्रदेश में भी बैंक क्लर्क की परीक्षाएं दे चुका है। उत्तर प्रदेश में पहली बार असली परीक्षार्थी मोहित कुमार मीना के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। शक होने पर केंद्र के स्टाफ ने आरोपित से पूछताछ की थी।

पुलिस को आशंका है कि आरोपित विश्व भास्कर के साल्वर गिरोह से तार जुड़े हो सकते हैं। फेज तीन थाना पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है। नोएडा सेंट्रल जोन की एसीपी (प्रथम) वर्णिका सिंह ने बताया कि टीम एक-एक एंगल पर साक्ष्य एकत्रित कर रही है।

आरोपित आइआइएम इंदौर में 2013 में एमबीए में दाखिला लेकर 2015 में पास आउट हो गया था। यही नहीं, उसने विभिन्न कंपनियों में भी नौकरी की थी। हाल ही में, वह गुरुग्राम की मल्टी नेशनल कंपनी में डेढ़ लाख रुपये वेतन पर काम कर रहा था।

उसने परीक्षार्थी मोहित कुमार से 50 हजार रुपये लिए था। हालांकि, उसने परीक्षा देने के लिए कितने का सौदा किया था। टीम इसकी जानकारी जुटा रही है। पूछताछ में आरोपित ने कुछ साथियों के नाम भी बताए, जो इस तरह के काम में शामिल हैं।