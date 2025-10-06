Noida Farmers: फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देने पर मिलेगा मुआवजा, टोल फ्री नंबर जारी

जिला प्रशासन ने किसानों से बारिश और तेज हवाओं से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी मांगी है जिसके लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद फसलों को नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के भीतर टोल-फ्री नंबरों या फसल बीमा एप्लिकेशन पर सूचना दे सकते हैं। किसान तहसील स्तर पर भी प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने किसानों से बारिश और तेज हवाओं से हुई फसलों को हुए नुकसान की जानकारी मांगी है। इसके लिए उन्हें 72 घंटे का समय दिया गया है। उप कृषि निदेशक गौतमबुद्ध नगर राजीव कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों को कटाई के बाद 14 दिन तक खेतों में सूखने दिया जाता है।

इस दौरान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश या बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर प्रभावित किसानों को 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देनी होगी। यह जानकारी केंद्र सरकार के फसल बीमा टोल फ्री नंबर 14447 या फसल बीमा एप्लीकेशन पर देनी होगी।