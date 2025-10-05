ग्रेटर नोएडा के 20 थीम पार्कों का होगा सुंदरीकरण, फव्वारे-झूले सहित मिलेंगी ये सुविधाएं
ग्रेटर नोएडा के सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क समेत 20 थीम पार्कों का जल्द ही सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए 27 कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं। पार्कों में सजावटी लाइटें फव्वारे झूले लगाए जाएंगे और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था भी होगी। पहले चरण में 21 पार्क चुने गए हैं जिससे नोएडा समाचार में सुधार होगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क समेत शहर के बीस थीम पार्क जल्द ही बदले रंगरूप में नजर आएंगे। पार्कों में सजावटी लाइट, फव्वारे, झूले व मूर्ति दिखाई देंगी। लैंडस्केपिंग भी की जाएगी। पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए 27 कंपनियों ने प्रस्तुतिकरण दिया है। कंपनी चयन के बाद पार्कों के सौंदर्यकरण का काम शुरू हो जाएगा।
ग्रेटर नोएडा में सम्राट मिहिर भोज पार्क को मुख्य पार्क के तौर पर विकसित किया गया है। इसमें प्रवेश के लिए प्राधिकरण ने टिकट व्यवस्था लागू की है। लेकिन वर्षों बाद भी सिटी पार्क में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे लोगों के बीच पार्क का आकर्षण कम हो रहा है।
थीम पार्कों की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं होने से आकर्षण कम हो रहा है। पार्कों की स्थिति खराब हो रही है। प्राधिकरण ने पार्कों को नए सिरे से संवारने के लिए विशेषज्ञ कंपनियों से प्रस्ताव मांगे थे। इसके लिए 27 कंपनियां आगे आई हैं।
चयनित कंपनियां पार्कों को संवारने के अलावा वर्षा जल संचयन की भी व्यवस्था करेंगी। अगले एक से दो माह में काम शुरू होने की उम्मीद है। प्राधिकरण की एसीईओे श्रीलक्ष्मी वीएस का कहना है कि पार्कों के साैंदर्यकरण के लिए विशेषज्ञों कंपनियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। उनकी सलाह व सुझाव के आधार पर निविदा जारी कर कार्य कराए जाएंगे।
इन सेक्टरों में संवारे जाएंगे पार्क
सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क के अलावा शहर के अल्फा एक व दो, बीटा एक व दो, गामा एक व दो समेत डेल्टा, सेक्टर 36, ओमेगा, स्वर्ण नगरी, सेक्टर पी थ्री आदि के थीम पार्कों का सौंदर्य करण किया जाएगा। प्रथम चरण में 21 थीम पार्क चिह्नित किए गए हैं। पार्कों में घास,पौधरोपण, मूर्तियां, पाथवे, हट, ओपन जिम, गार्डन बेंच, झूले, सजावटी लाइट व फव्वारे लगाए जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।