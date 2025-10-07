ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में नौकरानी पर जेवर चोरी करने का आरोप, महिलाओं ने किया हंगामा
ग्रेटर नोएडा की एटीएस डाल्से सोसायटी में 14 लाख की चोरी का मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित परिवार ने घरेलू सहायिका पर आरोप लगाया है। पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर अन्य सहायिकाओं ने हंगामा किया आरोपों को गलत बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है सहायिका चोरी से इनकार कर रही है और खुद को निर्दोष बता रही है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एटीएस डाल्से सोसायटी में 14 लाख रुपये के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने चोरी का आरोप घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका पर लगाया।
सोमवार को महिला को पूछताछ के लिए पीड़ित परिवार ने सोसायटी बुलाया तो अन्य घरेलू सहायिकाएं सोसायटी के गेट पर एकत्र हो गई। जिसके बाद महिलाओं ने घरेलू सहायिका पर लगाए आरोप को झूठा बताते हुए हंगामा किया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मूलरूप से जिला एटा गांव मरौली मलावन के राहुल यादव सोसायटी में परिवार के साथ रहते हैं।
उन्होंने अपनी घरेलू सहायिका पर सोने के जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया है। वहीं घरेलू सहायिका ने चोरी करने की बात से इंकार कर दिया है। घरेलू सहायिका का कहना है कि मालिक के घर में अक्सर दोस्त और रिश्तेदार आते-जाते रहते हैं और कई बार रात में भी ठहरते हैं।
वह केवल झाड़ू-पोंछा का काम करती है और रोजाना आधे घंटे में काम खत्म कर सोसायटी से बाहर जाती है, जहां बाहर निकलते समय उसकी चेकिंग भी होती है। वही, सोमवार सुबह घरेलू सहायिका को बहाने से सोसायटी बुलाया और उससे पूछताछ की।
जिसकी जानकारी उसकी अन्य परिचित घरेलू सहायिकाओं को लग गई। उन्होंने सोसायटी के गेट पर एकत्र होकर हंगामा कर दिया। सूरजपुर कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
