    नवरात्र पर बिकी 10 हजार गाड़ियां, जीएसटी बदलाव के बाद करीब चार गुना बढ़ी बिक्री

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:48 AM (IST)

    नोएडा में नवरात्रि के दौरान वाहनों की बिक्री में भारी उछाल आया जिसका मुख्य कारण जीएसटी में बदलाव था। दस दिनों में 10000 से अधिक वाहन बिके जिनमें लग्जरी गाड़ियां और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। डीलरों को दीपावली पर बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की मांग बढ़ रही है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नवरात्र पर वाहन बिक्री के सभी रिकार्ड टूट गए हैं। इसके पीछे जीएसटी बदलाव ही एकमात्र वजह बन रहा है। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी बदलाव के पहले यानी 22 अगस्त से 21 सितंबर तक आठ हजार वाहनों का पंजीकरण हुआ था लेकिन इस बदलाव के बाद 10 दिनों में 10 हजार वाहन बिक गए हैं।

    इसी के साथ सबसे बड़ा रिकार्ड भी बन गया है। इससे पहले कभी भी इतने वाहनों की बिक्री नहीं हुई है। वहीं वाहनों की बिक्री की रकम करीब 1500 करोड़ रुपये तक आंकी जा रही है। इसी के साथ आने वाले दिनों के लिए भी विभाग ने कमर कस ली है साथ ही सभी डीलरों को भी निर्देशित कर दिया है कि सभी डीलर वाहनों की पत्रावली को समय से जमा करा दें ताकि वाहनों की आरसी जारी की जा सके।

    परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में करीब छह हजार दोपहिया और चार हजार चार पहिया वाहन बिके। खास बात यह रही कि 50 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले भी 1125 लग्जरी गाड़ियों की बिक्री हुई, यह पिछले साल की तुलना में 65 प्रतिशत से अधिक है।

    डीलरों का कहना है कि इस बार दिवाली काफी अच्छी मनाने जा रही है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई माडलों के लिए ग्राहकों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। वहीं इस बार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों ने ग्राहकों का ध्यान खूब खींचा।

    अब तक 964 ऐसे वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। सरकार की 100 प्रतिशत कर छूट और सब्सिडी योजनाओं ने इन वाहनों की मांग को बढ़ाया है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए 14 अक्टूबर तक पंजीकरण कराना जरूरी है।

    इस बार वाहन पंजीकरण उम्मीद से ज्यादा हुआ है। इसे देखते हुए अब दीपावाली पर अधिक पंजीकरण की उम्मीद कर रहे हैं और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। - डॉ. सियाराम वर्मा, एआरटीओ प्रशासन