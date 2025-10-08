ग्रेटर नोएडा के मेडिकल डिवाइस पार्क में क्या होगा खास? यहां जानिए फुल डिटेल

यमुना प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क के साइंटिफिक सेंटर को उपकरणों से लैस करेगा जिसके लिए 697.36 लाख रुपये खर्च होंगे। यीडा सेक्टर 28 में विकसित इस पार्क में 101 भूखंड आवंटित हो चुके हैं और पहली इकाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से थ्री डी डिजाइन और टेस्टिंग के लिए उपकरणों की स्थापना होगी।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मेडिकल डिवाइस पार्क में कॉमन साइंटिफिक सेंटर को उपकरणों से लैस करने के लिए यमुना प्राधिकरण ने काम शुरू कर दिया है। साइंटिफिक सेंटर में 697.36 लाख रुपये कीमत से उपकरण लगाए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रशासनिक भवन पहले ही तैयार हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यीडा सेक्टर 28 में साढ़े तीन सौ एकड़ मेंं मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित हो रहा है। यमुना प्राधिकरण 101 भूखंडों का आवंटन कर चुका है। सितंबर में मेडिकल डिवाइस पार्क की पहली इकाई भी क्रियाशील हो चुकी है। केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में कामन साइंटिफिक सेंटर में थ्री डी डिजाइन, रेपिड प्रोटो टाइप फैसेलिटी को इंस्टाल करने, टेस्टिंग और चालू करने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं।

इसके लिए प्राधिकरण 697.36 लाख रुपये खर्च करेगा। मेडिकल टेक्नोलाजी लैब में एसआइटीसी उपकरण एवं सर्विस के लिए 388.50 लाख रुपये की लागत से उपकरण लगाए जाएंगे। कामन साइंटिफिक सेंटर में उपकरणों का उपयोग मेडिकल डिवाइस पार्क में स्थापित इकाईयों के लिए होंगे।

प्रदेश के पहले इस मेडिकल डिवाइस पार्क में इलेक्ट्रानिक्स आधारित चिकित्सा उपकरण बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए सौ करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रशासनिक भवन का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है।

मेडिकल डिवाइस निर्यात संवर्धन परिषद का कार्यालय भी यीडा की इमारत से उसमें स्थानांतरित किया जा चुका है। जनवरी में मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन संभावित है। इकाईयों के क्रियाशील होने से चिकित्सा उपकरणों की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी।

यीडा के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि मेडिकल डिवाइस पार्क में साइंटिफिक सेक्टर में उपकरणों लगाने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को इसका फायदा मिलेगा। यीडा के सेक्टरों में बिजली ढांचा होगा मजबूत यीडा औद्योगिक सेक्टरों में बिजली ढांचा मजबूत करेगा। इसके लिए यीडा करीब 1200 लाख रुपये खर्च करेगा। सेक्टर 32 में एलटी नेटवर्क पर 630.71 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं सेक्टर 18 में 220 केवी सब स्टेशन से 33 केवी सब स्टेशन तक भूमिगत लाइन आदि का निर्माण होगा।