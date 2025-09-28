Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा एयरपोर्ट के प्रमुख स्थानों पर तैनात हुए CISF के जवान, व्यावसायिक उड़ानें शुरू होने पर 1047 जवान होंगे मुस्तैद

    By manoj kumar sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:12 AM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने ले लिया है। एयरपोर्ट के मुख्य स्थानों को सुरक्षा घेरे में लिया जा रहा है जहां बिना अनुमति प्रवेश नहीं मिलेगा। शुरुआत में 120 जवान तैनात किए गए हैं व्यावसायिक उड़ानें शुरू होने पर 1047 जवान तैनात होंगे। रनवे टर्मिनल बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जवानों को तैनात किया गया है। फिलहाल जवान अस्थाई आवास में रहकर सुरक्षा संभाल रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    नोएडा एयरपोर्ट के प्रमुख स्थानों पर तैनात हुए सीआइएसएफ के जवान

    जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के बाद धीरे-धीरें एयरपोर्ट के प्रमुख स्थानों को सीआइएसएफ ने अपने सुरक्षा घेरे में लेना शुरू कर दिया है। इन स्थानों पर सीआइएसएफ की बिना अनुमति के प्रवेश नहीं किया जा सकता।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट के उद्घाटन और व्यावसायिक संचालन शुरू होने तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली जाएगी। शुरूआत में 120 जवानों की तैनाती की गई है । समय और सुरक्षा की बढ़ती मांग के हिसाब से व्यावसायिक उड़ानों चालू हाेने पर 1047 जवानों की तैनाती की जाएगी।

    नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने विशेष महानिदेशक एयरपोर्ट प्रवीन रंजन की मौजूदगी सोमवार को संभाली थी। जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान धीरे-धीरे एयरपोर्ट के विभिन्न क्षेत्रों रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग,परिसर में प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हो गए हैं।

    इन स्थानों पर केवल श्रमिक और देखरेख व रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति है। जवानों की तैनाती के बाद टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा एप्रन, टैक्सी वे और रनवे की जाने वाले मुख्य एंट्री पाइंट पर जवान तैनात कर दिए गए हैं।

    फिलहाल 120 जवान एयरपोर्ट परिसर में बने अस्थाई आवास में रहकर एयरपोर्ट की सुरक्षा संभाल रहे हैं बाद में विवाहित जवानों को ग्रेटर नोएडा में रहने के लिए आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।