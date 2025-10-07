नोएडा और आसपास के लोगों के लिए अच्छी खबर, 30 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा नोएडा एयरपोर्ट का काम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है। टर्मिनल बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम चल रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय इस महीने एयरोड्रम लाइसेंस जारी कर सकता है। 30 अक्टूबर को उद्घाटन संभावित है और 15 नवंबर तक विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत में घरेलू और कार्गो सेवा शुरू की जाएगी। ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में पार्किंग की सुविधा होगी।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तीस अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग में फिनिशिंग के काम चल रहा है। महानिदेशालय नागर विमान इस माह एयरपोर्ट से विमान सेवा संचालन के लिए एयरो ड्राेम लाइसेंस जारी कर सकता है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन तीस अक्टूबर को संभावित है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के मद्देनजर पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था, एयरपोर्ट का निर्माण एवं संचालक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. ने अपर मुख्य सचिव उड्डयन विभाग दीपक कुमार को भराेसा दिया है कि टर्मिनल बिल्डिंग में फिनिशिंग काम चल रहा है। इसे तीस अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

रनवे, एटीसी टावर समेत अभी कार्य पूरे हो चुके हैं। ओएसडी यमुना प्राधिकरण एवं नोडल अफसर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि तीस अक्टूबर तक एयरपोर्ट के सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। पंद्रह नवंबर तक एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने की संभावना है।