नोएडा में किसानों का एलान, 29 अक्टूबर से होगा प्राधिकरण कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन

नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों की समस्याओं पर ध्यान न दिए जाने से किसानों में आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन मंच ने 29 अक्टूबर से नोएडा प्राधिकरण पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी ने सभी किसानों से भारी संख्या में प्राधिकरण पर पहुंचने का आह्वान किया है ताकि किसानों की आवाज को बुलंद किया जा सके।

जागरण संवाददाता, नोएडा। प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में अब किसानों की समस्याओं पर चर्चा ही नहीं होती है। जीता जागता उदाहरण तीन अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक है। इसमें प्राधिकरण ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक भी मुद्दा पास नहीं किया, किसानों में भारी रोष है। इसको लेकर सेक्टर-128 स्थित गांव शाहपुर गोवर्धनपुर में भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रधान कार्यालय पर सोमवार को

मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी ने उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी से कहा कि 29 अक्टूबर से नोएडा प्राधिकरण पर भारतीय किसान यूनियन मंच का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। इसमें आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश प्रदेश के अपने-अपने जिलों में सभी किसानों को जागरूक करें, भारी संख्या में प्राधिकरण पर पहुंचने का काम करें।

यूनियन मंच राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौहान ने पदाधिकारी से कहा कि किसानों का भविष्य अब आप लोगों के हाथ में है। किसानों के साथ जहां कहीं भी अन्याय व शोषण हो, उसके खिलाफ बिना डरे हुए किसानों की समस्या की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे। ऐसी मुझे आप सभी पदाधिकारी से आशा और उम्मीद है।

29 अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण पर भारी संख्या में पहुंच कर प्राधिकरण से पीड़ित किसानों की आवाज को बुलंद करने का कार्य करें। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने कहा कि 29 अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण पर भारतीय किसान यूनियन मंच का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होगा। इसके लिए सभी गांव में अलग-अलग टीम बनाकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।