नोएडा प्राधिकरण के तीन अधिकारियों का हुआ तबादला, प्रसून द्विवेदी को मथुरा में मिली नई जिम्मेदारी

नोएडा प्राधिकरण के तीन अधिकारियों का हुआ तबादला, प्रसून द्विवेदी को मथुरा में मिली जिम्मेदारी

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा प्राधिकरण में तीन अधिकारियों का तबादला किया गया है। भूलेख-ग्रुप हाउसिंग विभाग ओएसडी प्रसून द्विवेदी को मथुरा विकास प्राधिकरण, भूलेख विभाग के डिप्टी कलेक्टर विनीत मिश्रा को एसडीएम अलीगढ़, वाणिज्यक विभाग ओएसडी कुमार संजय को एसडीएम रामपुर बनाया है। इसके साथ ही तीन अधिकारी को नोएडा भेजा गया है। इसमें रामपुर से देवेंद्र प्रताप, अयोध्या से भान सिंह, अमरोहा से अशोक शर्मा शामिल है। नोएडा: राजीव बंसल फिर बने आइआइए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उधर, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) लखनऊ मुख्यालय में शनिवार को आयोजित फ्लैग इक्स्चेंज सेरेमोनी में गाजियाबाद के उद्यमी नीरज सिंगल को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान नोएडा उद्यमी राजीव बंसल को दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। संगठन की गतिविधियों में बंसल तत्परता को देखते हुए उन्हें फिर से जिम्मेदारी देने का निर्णय संगठन पदाधिकारियों ने लिया। बंसल नोएडा में दो बार चेप्टर चेयरमैन के पद पर काबिज रह चुके हैं। इसके लिए उन्हें मेरठ मंडल की भी जिम्मेदारी मिल चुकी है। उनके कार्य का देखते हुए वर्ष 2021 से 2023 के लिए उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया था, अब फिर से उन्हें 2023 से 2025 तक के लिए नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

