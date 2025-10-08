नोएडा प्राधिकरण के एजीएम की डेंगू से मौत ने झकझोरा, पूर्व मंत्री हरीशचंद्र के थे बेटे; सांसद-विधायक ने दी श्रद्धांजलि

नोएडा प्राधिकरण के एजीएम आशीष भाटी का डेंगू से निधन हो गया। वह पूर्व मंत्री हरीशचंद्र भाटी के बेटे थे। दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन से नोएडा में शोक की लहर है। आशीष भाटी अपने काम के प्रति समर्पित थे और समाजसेवा में सक्रिय थे। उनके अंतिम संस्कार में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के संस्थागत विभाग में कार्यरत असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एजीएम) आशीष भाटी (47 वर्ष) का मंगलवार मध्य रात्रि निधन हो गया। वह प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ समाजसेवी हरीशचंद्र भाटी के पुत्र थे। बताया जा रहा है कि आशीष भाटी पिछले कई दिनों से डेंगू से पीड़ित थे।

उनका इलाज दिल्ली के सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल में चल रहा था। लगातार बिगड़ती हालत के चलते मंगलवार उन्होंने अंतिम सांस ली। आशीष भाटी के निधन की खबर ने पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। अशीष भाटी के दो लड़के व एक बेटी हैं। तीनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं।

कई विकास परियोजनाओं में निभाई थी अहम भूमिका नोएडा प्राधिकरण के उनके सहयोगियों ने बताया कि आशीष भाटी अपने कार्य के प्रति समर्पित थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई थी। आशीष ने प्राधिकरण के कई अटके मामलों को हल कराया था। उनकी कार्य करने की शैली और बेहतर प्लानिंग से आला अधिकारी खासे प्रभावित रहते थे।

अपने सौम्य स्वभाव और सहयोगी व्यवहार के कारण वे सभी के बीच बेहद लोकप्रिय थे। डेंगू से हुई इस असामयिक मौत ने न केवल उनके परिवार बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक जगत को भी झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आशीष भाटी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे और समाजसेवा में सक्रिय भूमिका निभाते थे। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित पारिवारिक फार्महाउस पर किया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए मंगलवार को सेक्टर-61 स्थित उनके आवास पर गौतमबुद्धनगर के सांसद डा. महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम, पूर्व मंत्री मदन चौहान, योगेंद्र चौधरी, महेश चौहान, सतेंद्र नागर, समेत अनेक गणमान्य लोग पहुंचे।