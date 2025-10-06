नोएडा एयरपोर्ट में परमानेंट नौकरी की मांग तेज, बेरोजगार युवाओं ने बैठक कर बनाई रणनीति
नोएडा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लगभग तीन सौ युवाओं को छह साल बाद भी रोजगार नहीं मिला है। युवाओं ने आर एंड आर कॉलोनी में बैठक कर अपनी मांग रखी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने युवाओं का समर्थन करते हुए मदद का आश्वासन दिया। युवाओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की मांग की ताकि उन्हें एयरपोर्ट में रोजगार मिल सके।
संवाद सहयोगी, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण के भूमि अधिग्रहण में विस्थापान से प्रभावित करीब तीन सौ युवाओं को लगभग छह वर्ष बाद भी एयरपोर्ट में रोजगार नहीं मिल पाया है। जिसकी वजह से युवा बेरोजगार घूमने को मजबूर हैं।
युवाओं ने रविवार को आर एंड आर कॉलोनी के गांव दयानतपुर खेड़ा में बैठक का आयोजन किया। सूचना पर स्थानीय विधायक के करीबी व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने युवाओं की मांग को जायज बताते हुए समर्थन किया तथा हर संभव मदद का भरोसा दिया।
भूमि अधिग्रहण के दौरान उन्हें एयरपोर्ट में रोजगार या एकमुश्त साढ़े पांच लाख रुपए चुनने का विकल्प दिया गया था। करीब चार सौ प्रभावित युवाओं द्वारा रोजगार का विकल्प चुना गया। जिनमें बाद में लगभग सौ प्रभावित युवाओं ने भी एकमुश्त धनराशि प्राप्त कर ली।
अब करीब तीन सौ प्रभावित युवा एयरपोर्ट में स्थाई रोजगार की मांग करते हुए करीब दो माह से जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से नौकरी की मांग कर रहे हैं। स्थानीय विधायक की व्यस्तता के चलते उनके करीबी अधिवक्ता मौज्जम खान तथा भाजपा के जिलामंत्री योगेंद्र छौंकर ने बैठक में भाग लिया। जिनके समक्ष बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांग रखी।
युवाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराने की मांग की। जिलामंत्री योगेंद्र छौंकर ने युवाओं की मांग का समर्थन किया। विधायक के करीबी अधिवक्ता मौज्जम खान ने युवाओं को बताया कि विधायक धीरेंद्र सिंह ने अपने स्तर से यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ व मुख्यमंत्री को युवाओं की मांग से अवगत करा दिया।
रोजगार का विकल्प चुनने वाले युवाओं का हक उन्हें जरूर दिलाया जाएगा। इस मौके पर चांद सैफी, अजय कुमार, सिराजुद्दीन, भोलाराम शर्मा, अरुण कुमार, कमलकांत, हरेंद्र, नीरज, सौरभ, रवि, अचल, देवेन्द्र शर्मा, राहुल, उमा शंकर, कोमल, राकेश व गौरव आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।