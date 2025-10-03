Language
    नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में NIU क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2025 का आयोजन, एनआईयू ब्लू बना चैंपियन

    By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:09 PM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एनआईयू क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया जिसमें एनआईयू ब्लू ने अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को हराकर खिताब जीता। दिल्ली-एनसीआर की 28 यूनिवर्सिटी की टीमों ने भाग लिया। डॉ. विक्रम सिंह और प्रो. (डॉ.) उमा भारद्वाज ने विजेता टीम को बधाई दी। कुलदीप भाटी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

    Hero Image
    ट्रॉफी जीतने के बाद विजेता टीम कप के साथ।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (एनआईयू) द्वारा आयोजित एनआईयू क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2025 का शानदार समापन हुआ, जहां एनआईयू ब्लू ने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को 45 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया।

    तीन दिवसीय इस टूर्नामेंट का आयोजन एनआईयू परिसर में हुआ, जिसमें दिल्ली-एनसीआर की 28 यूनिवर्सिटियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और क्रिकेट मैदान पर खेल भावना, प्रतिभा और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन किया।

    नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. विक्रम सिंह ने कहा, “पूरी एनआईयू टीम को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई और अमिटी यूनिवर्सिटी को उपविजेता बनने पर शुभकामनाएं। दोनों टीमों ने शानदार प्रतिभा, समर्पण और खेल भावना दिखाई, जिसने इस प्रतियोगिता को सफल बनाया।”

    एनआईयू की वाइस चांसलर प्रो. (डॉ.) उमा भारद्वाज ने कहा, “विजेता टीम को हार्दिक बधाई और उपविजेता अमिटी यूनिवर्सिटी व सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं। ऐसे टूर्नामेंट सिर्फ खेल का ही नहीं बल्कि जज़्बे का उत्सव होते हैं। खिलाड़ियों के कौशल और दृढ़ संकल्प से धैर्य, टीम वर्क और एकता जैसी मूल्यवान भावनाएं झलकती हैं।”

    एनआईयू की डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स और डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर लेफ्टिनेंट प्रतिमा पांडे ने कहा, “एनआईयू ब्लू और सभी प्रतिभागी टीमों को बधाई। हमारे युवा खिलाड़ियों को इतने जुनून और लगन के साथ खेलते देखना गर्व की बात है। उन्होंने जो जज़्बा, टीम भावना और दृढ़ता मैदान पर दिखाई, वही खेल की असली पहचान है।”

    नॉकआउट चरण में एचबी कॉलेज, शारदा यूनिवर्सिटी, आईएमटी, आईआईएलएम, एनआईईटी, जीएनआईओटी, एकेजीसी, गलगोटियास कॉलेज, गलगोटियास यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, डीएमई और द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी जैसी शीर्ष यूनिवर्सिटियों ने कड़े मुकाबले खेले।

    क्वार्टर फाइनल में एनआईयू ब्लू, एकेजीसी, जीएनआईओटी और अमिटी ने शानदार जीत दर्ज की—एनआईयू ब्लू ने 68 रनों से, एकेजीसी ने 7 विकेट से, जीएनआईओटी ने 6 विकेट से और अमिटी ने 33 रनों से विजय हासिल की।

    सेमीफाइनल मुकाबलों ने रोमांच और बढ़ा दिया। एनआईयू ब्लू ने एकेजीसी को 18 रनों से हराया, वहीं अमिटी ने जीएनआईओटी को 15 रनों से मात दी। इसके बाद फाइनल में एनआईयू ब्लू और अमिटी आमने-सामने आए।

    बहुप्रतीक्षित फाइनल में एनआईयू ब्लू ने अमिटी यूनिवर्सिटी को 45 रनों से हराकर खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ स्टेडियम खुशी और तालियों से गूंज उठा।

    टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण कुलदीप भाटी रहे, जिन्हें शानदार प्रदर्शन (170 रन और 1 विकेट) के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। उनकी ऑल-राउंडर प्रतिभा एनआईयू ब्लू की जीत में अहम साबित हुई। वहीं, अथर्व त्यागी ने टूर्नामेंट में 27 गेंदों पर 108 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 13 छक्के और 6 चौके शामिल थे।

    कार्यक्रम की शुरुआत एनआईयू के आधुनिक क्रिकेट ग्राउंड में ऊर्जावान ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुई, जिसने तीन दिनों तक रोमांचक मुकाबलों, दोस्ती और प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया।

    खेलों के रोमांच से आगे बढ़कर, एनआईयू क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2025 ने शिक्षा में खेलों की अहमियत को भी रेखांकित किया। ऐसे आयोजन अनुशासन, नेतृत्व, टीमवर्क, दृढ़ता और रणनीतिक सोच जैसे गुणों को निखारते हैं, जो छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए सक्षम बनाते हैं।