ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में आम्रपाली लेजर वैली सोसायटी में एक 22 वर्षीय युवक प्रियांशु चौधरी ने सुबह करीब चार बजे खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। प्रियांशु ने लाइसेंसी रिवाल्वर से यह कदम उठाया।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित आम्रपाली लेजर वैली सोसायटी में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना सुबह चार बजे के करीब की है।
आम्रपाली लेजर वैली सोसायटी में अजय चौधरी ए 146 में परिवार साथ रहते हैं। उनके 22 वर्षीय बेटे प्रियांशु चौधरी ने सोसायटी के पार्क में लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।