ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में आम्रपाली लेजर वैली सोसायटी में एक 22 वर्षीय युवक प्रियांशु चौधरी ने सुबह करीब चार बजे खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। प्रियांशु ने लाइसेंसी रिवाल्वर से यह कदम उठाया।

सांकेतिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। सौजन्य- जागरण ग्राफिक्स