Noida: अपहरण कर डाला था गर्म तेल, लाश के पास मिला सुसाइड नोट... आरोपी पायल व उसके प्रेमी पर लगा गैंगस्टर एक्ट

खुद की मौत का स्वांग रचकर हेमा की हत्या करने वाली पायल और उसके प्रेमी को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। माता-पिता की मौत का बदला लेने के लिए पायल ने खुद की मौत का स्वांग रख था और अपनी कदकाठी से मिलती जुलती हेमा की हत्या कर दी थी। पुलिस जल्द ही दोनों की संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करेगी।

माता-पिता की मौत का बदला लेने के लिए की हत्या

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। खुद की मौत का स्वांग रचकर हेमा की हत्या करने वाली पायल और उसके प्रेमी को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। माता-पिता की मौत का बदला लेने के लिए पायल ने खुद की मौत का स्वांग रख था और अपनी कदकाठी से मिलती जुलती हेमा की हत्या कर दी थी। पुलिस जल्द ही दोनों की संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करेगी। बिसरख कोतवाली प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि बढ़पुरा गांव की रहने वाली पायल व उसके प्रेमी अजय ठाकुर ने मिलकर साजिश रची थी। पायल ने प्रेमी अजय की मदद से गौर सिटी माल के समीप से हेमा चौधरी का अपहरण कर उसके चेहरे पर गर्म तेल डालकर हत्या कर दी थी। हेमा की हत्या करने के बाद हाथ की नस काटकर पायल ने उसको अपने कपड़े पहना दिए थे। शव के पास पायल के नाम का सुसाइड नोट भी मिला, जिससे कि स्वजन ने यह समझे पायल की मौत हुई है। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर पायल व उसके प्रेमी अजय को गिरफ्तार किया था। घटना सात महीने पहले हुई थी। रिपोर्ट इनपुट- प्रवीण विक्रम सिंह

