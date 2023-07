पाकिस्तान में मंदिर और हिंदुओं पर हमले के बाद बढ़ाई गई सीमा हैदर की सुरक्षा, दी थी सिर कलम करने की धमकी

चार दिन पूर्व लखनऊ से सीमा और सचिन पर हमले का इनपुट मिलने के बाद दोनों की पुलिस सुरक्षा दी गई थी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक गिरोह ने सीमा का सिर कलम करने की धमकी दी थी। दोनों की मीडियाकर्मी और आम लोगों से मुलाकात को भी बंद कर दिया गया। आशंका जताई गई कि हमलावर दोनों पर हमले को अंजाम दे सकते हैं।

पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और पति सचिन।

Your browser does not support the audio element.

HighLights सिर कलम करने की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सीमा की सुरक्षा। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर की ग्रेटर नोएडा के सचिन से पब्जी गेम खेलने के दौरान हुई मुलाकात। सचिन के प्यार में मई महीने में पाकिस्तान से सऊदी अरब, नेपाल के रास्ते भारत पहुंची।

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। चार दिन पूर्व लखनऊ से सीमा और सचिन पर हमले का इनपुट मिलने के बाद दोनों की पुलिस सुरक्षा दी गई थी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक गिरोह ने सीमा का सिर कलम करने की धमकी दी थी। दोनों की मीडियाकर्मी और आम लोगों से मुलाकात को भी बंद कर दिया गया। मीडियाकर्मी बनकर दे सकता है अंजाम आशंका जताई गई थी कि हमलावर मीडियाकर्मी बनकर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की तरह दोनों पर हमले को अंजाम दे सकते हैं। रविवार को पाकिस्तान के सिंध में डाकुओं द्वारा मंदिर पर हमले और हिंदू बस्ती में धावा बोलकर 30 हिंदुओं को बंधक बनाने की सूचना के बाद दोनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हिंदू धर्म अपनाने से हैं नाराज जिस मकान में सीमा और सचिन ठहरे हैं उसके आप आसपास से गुजरने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। सीमा के पास कस्बे का एक लड़का मौजूद रहा। उसी ने सीमा से पूछ कर बताया है कि पाकिस्तान के लोग हिंदू धर्म अपनाने पर उसे पाकिस्तान बुलाकर मार डालना चाहते हैं। पुलिस ने जुटाए साक्ष्य सीमा और सचिन की सुरक्षा बढ़ने के बाद रबूपुरा कस्बे के मोहल्ला अंबेडकरनगर के जिस किराए के घर में सीमा और सचिन रहते थे। वहां भी पुलिस ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और मकान मालिक से पूछताछ की है। हालांकि कोतवाली प्रभारी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। यह है मामला पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर पब्जी खेलने के दौरान रबूपुरा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आ गई थी और दोनों में प्यार हो गया था। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश करके रबूपुरा आकर रहने लगी थी। छह जुलाई को सूचना पर पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया था। अब वह न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रबूपुरा स्थित सचिन के घर पर रह रही है। इनपुट- प्रवीण विक्रम सिंह

Edited By: Geetarjun