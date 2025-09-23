Language
    ग्रेटर नोएडा की स्वर्ण नगरी को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, प्राधिकरण कर रहा है ये बड़ा काम

    By Arvind Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:42 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्वर्ण नगरी को सेक्टर पी3 से जोड़ने वाले मार्ग पर हवेली नाले पर एक नया पुल बनाएगा। सात करोड़ की लागत से बनने वाला तीन लेन का यह पुल परीचौक पर यातायात का दबाव कम करेगा। जर्जर पुल के कारण जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग के साथ अनुबंध किया है और निर्माण में एक वर्ष लगेगा।

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्वर्ण नगरी को सेक्टर पी3 से जोड़ने वाले मार्ग पर हवेली नाले पर एक नया पुल बनाएगा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। स्वर्ण नगरी को सेक्टर पी3 से जोड़ने वाली सड़क की अड़चन दूर होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हवेली नाले पर एक नया पुल बनाने की योजना बना रहा है। सिंचाई विभाग इसका निर्माण करेगा। इस पुल पर सात करोड़ रुपये की लागत आएगी। तीन लेन वाले इस पुल से सड़क से रोजाना गुजरने वाले हजारों वाहनों को फायदा होगा। परीचौक पर यातायात का दबाव भी कम होगा। स्वर्ण नगरी से सेक्टर पी3 जाने वाले मार्ग पर पहले से ही एक पुल मौजूद है।

    स्वर्ण नगरी से सेक्टर 3, ओमेगा वन और बिल्डर्स एरिया जाने वाले मार्ग पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। यह मार्ग नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ-साथ यमुना प्राधिकरण कार्यालय जाने का मुख्य मार्ग भी है। हवेली नाले पर बने पुल की हालत काफी खराब हो चुकी है। इसकी कम चौड़ाई के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। नाले में जलस्तर बढ़ने से पानी सड़क पर बह जाता है। हाल ही में हुई मानसून के दौरान हवेली नाले का जलस्तर पुल तक पहुँच गया था।

    भारी यातायात और पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए, प्राधिकरण ने इसके पुनर्निर्माण का निर्णय लिया है। आरसीसी पुल पर 7 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह 25 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा होगा। नया पुल मौजूदा पुल से तीन मीटर ऊँचा होगा। यह पुल पास की एक अन्य सड़क पर बने पुल के बराबर होगा। तीन लेन की यह संरचना वाहनों के आवागमन को सुगम बनाएगी। निर्माण में एक वर्ष का समय लगेगा।

    प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने पुल के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। प्राधिकरण ने पुल के लिए सिंचाई विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।