Greater Noida: यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, दिल्ली से आगरा जा रही बस ट्रैक्टर से टकराई; आठ घायल

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। यमुना एक्सप्रेस-वे के रास्ते दिल्ली से आगरा जा रही एक बस आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 8 से अधिक यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। जीरो प्वाइंट से 26 किलोमीटर पर यह हादसा हुआ है। पुलिस का कहना है कि 8 से अधिक यात्री मामूली रूप से घायल हुए, जोकि अन्य बसों में बैठकर आगरा के लिए अपने गंतव्य को रवाना हो गए है।

