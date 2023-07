Noida: नाबालिग छात्रा को किडनैप कर कार में दुष्कर्म की कोशिश, गाड़ी से फेंक कर भाग गए आरोपित

एक 11वीं की नाबालिग छात्रा सुबह साढ़े सात बजे स्कूल जा रही थी। रास्ते में पड़ोसी युवक डरा-धमका कर उसे मोटर साइकिल पर बैठा कर अपने साथ ले गया। कस्बे से बाहर निकलते ही दो युवक कार लेकर आए व छात्रा को कार में बैठाकर मारपीट करते हुए कासना ले गए। कार में उन्होंने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

नाबालिग छात्रा को किडनैप कर कार में दुष्कर्म की कोशिश

रबूपुरा, संवाद सहयोगी। कोतवाली क्षेत्र में स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा का रास्ते में अपहरण कर दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। नाबालिग के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। कार में बैठाकर छात्रा को ले गए पुलिस से मिली जानकारी अनुसार, नगर में रहने वाली एक 11वीं की नाबालिग छात्रा सुबह साढ़े सात बजे स्कूल जा रही थी। रास्ते में पड़ोसी युवक डरा-धमका कर उसे मोटर साइकिल पर बैठा कर अपने साथ ले गया। कस्बे से बाहर निकलते ही दो युवक कार लेकर आए व छात्रा को कार में बैठाकर मारपीट करते हुए कासना ले गए। छात्रा से दुष्कर्म का किया प्रयास कार में उन्होंने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आरोपित रास्ते में गाड़ी से उतर कर आपस में बात करने लगे। उन्होंने अपना मोबाइल कार में ही छोड़ दिया। मौका पाकर एक आरोपित के मोबाइल से छात्रा ने अपने भाई को फोन कर दिया। स्वजन द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिससे घबराकर आरोपित छात्रा को रबूपुरा के साप्ताहिक बाजार में गाड़ी से फेंक कर भाग गए। कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि रबूपुरा के मोहल्ला अंबेडकर नगर के रहने वाले आरोपित विपिन को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari