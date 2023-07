Noida: पहले पत्नी ने खाया जहर, एक सप्ताह बाद पति ने भी की आत्महत्या; गृह क्लेश के चलते अनाथ हुए चार बच्चे

ग्रेटर नोएडा के जारचा-दादरी मार्ग स्थित शाहपुर नहर की पुलिया के समीप बृहस्पतिवार सुबह एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव के पास उसकी साइकिल व जहरीला पदार्थ के खाली दो पैकेट बरामद हुए। गृह क्लेश के चलते एक सप्ताह पहले पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।

दादरी, संवाद सूत्र। जारचा-दादरी मार्ग स्थित शाहपुर नहर की पुलिया के समीप बृहस्पतिवार सुबह एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव के पास उसकी साइकिल व जहरीला पदार्थ के खाली दो पैकेट बरामद हुए। गृह क्लेश के चलते एक सप्ताह पहले पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। पत्नी की मौत व पुलिस की गिरफ्तारी के डर से व्यक्ति ने भी अपनी जान दे दी। जारचा कोतवाली क्षेत्र के छौलस गांव में किराये पर रहने वाले जगपाल उर्फ जग्गा राजमिस्त्री का कार्य करते थे। उनके चार बेटे है। बुधवार को घर से ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी जुनपत में कार्य के लिए कह कर गये थे और शाम को वापस नहीं लौटे। बृहस्पतिवार सुबह साढ़े आठ बजे राहगीर ने शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की तो पता चला कि जग्गा की पत्नी ऊषा ने एक सप्ताह पहले आत्महत्या की थी तभी से वह तनाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट इनपुट- प्रवीण विक्रम सिंह

Edited By: Abhi Malviya