UP इंटरनेशनल ट्रेड शो में परिवहन मंत्री ने सात ईवी बसों को दिखाई हरी झंडी, नोएडा से हरिद्वार और देहरादून जाएगी

ग्रेटर नोएडा में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ईजी गो और लिफी की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। नोएडा से हरिद्वार और देहरादून के लिए ये बसें चलाई जाएंगी जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। मंत्री ने बसों की पूजा की और विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। नोएडा संभाग में सात इलेक्ट्रिक बसें पंजीकृत हो चुकी हैं।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने ईजी गो और लिफी कंपनी की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत सरकार की इलेक्ट्रिक बसों के प्रोत्साहन नीति के तहत नोएडा संभाग में सात इलेक्ट्रिक बसें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं।

ईजी गो के संचालक अनिल दीक्षित ने बताया कि ये बसें नोएडा से हरिद्वार देहरादून व आगरा के लिए संचालित की जाएंगी। हरिद्वार, देहरादून के लिए नोएडा से अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक बसें संचालित नहीं हो रही हैं। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए नोएडा से इन बसों का संचालन किया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाने से पूर्व बसों की पूजा अर्चना की व नारियल तोड़कर इन बसों का शुभारंभ किया। उन्होंने ट्रेड शो में परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए स्टालस का निरीक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने पुलिस विभाग, एमएसएमई, चिकित्सा, पंजाब एंड सिंध बैंक, रोडवेज व कई अन्य स्टालों का अवलोकन किया।