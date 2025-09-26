Language
    UP इंटरनेशनल ट्रेड शो में परिवहन मंत्री ने सात ईवी बसों को दिखाई हरी झंडी, नोएडा से हरिद्वार और देहरादून जाएगी

    By Arpit Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:15 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ईजी गो और लिफी की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। नोएडा से हरिद्वार और देहरादून के लिए ये बसें चलाई जाएंगी जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। मंत्री ने बसों की पूजा की और विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। नोएडा संभाग में सात इलेक्ट्रिक बसें पंजीकृत हो चुकी हैं।

    ट्रेड शो में परिवहन मंत्री ने सात ईवी बसों को दिखाई हरी झंडी।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने ईजी गो और लिफी कंपनी की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत सरकार की इलेक्ट्रिक बसों के प्रोत्साहन नीति के तहत नोएडा संभाग में सात इलेक्ट्रिक बसें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं।

    ईजी गो के संचालक अनिल दीक्षित ने बताया कि ये बसें नोएडा से हरिद्वार देहरादून व आगरा के लिए संचालित की जाएंगी। हरिद्वार, देहरादून के लिए नोएडा से अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक बसें संचालित नहीं हो रही हैं। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए नोएडा से इन बसों का संचालन किया जाएगा।

    परिवहन मंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाने से पूर्व बसों की पूजा अर्चना की व नारियल तोड़कर इन बसों का शुभारंभ किया। उन्होंने ट्रेड शो में परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए स्टालस का निरीक्षण किया। इसी के साथ उन्होंने पुलिस विभाग, एमएसएमई, चिकित्सा, पंजाब एंड सिंध बैंक, रोडवेज व कई अन्य स्टालों का अवलोकन किया।

    10 हजार वर्ग फीट में लगाए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरिशंकर, संभागीय परिवहन अधिकारी पीके सिंह, केडी सिंह, नोएडा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन डा. सियाराम वर्मा मौजूद रहे।