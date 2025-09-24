Durga Puja 2025: नोएडा में कालघट कला से सजेगा मां दुर्गा प्रतिमा, ग्रामीण परिवेश और झोपड़ियों को देखकर हो जाएंगे मंत्रमुग्ध
नोएडा के सेक्टर 50 में सप्तऋषि संघ द्वारा ग्रामीण परिवेश में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पांच दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में देवी दुर्गा की मूर्ति को कालाघाट पट कला से सजाया जाएगा। मंदिर बांस और कपड़े से बनाया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें संगीत और नृत्य शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 50 में ग्रामीण परिवेश में दुर्गा पूजा की जाएगी। सप्तऋषि संघ का 21वां शरदोत्सव यहीं मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा को बंगाल के ग्रामीण परिवेश में प्रस्तुत किया जाएगा। शनिवार से शुरू होने वाली दुर्गा पूजा पांच दिनों तक चलेगी। देवी दुर्गा की मूर्ति को बंगाल की कालाघाट पट कला से सजाया जाएगा।
मंदिर का निर्माण बांस और कपड़े से किया गया है, जिसकी छत पर पुआल की छप्पर है। मंदिर के आंतरिक भाग में सुंदर चित्रकारी, अनूठी बंगाली झोपड़ियां और जलमार्गों से गुजरती नावें होंगी, जो हरे-भरे वातावरण के बीच बंगाल की संस्कृति को प्रदर्शित करेंगी। अंतिम तैयारियां चल रही हैं। भव्य दुर्गा पूजा शनिवार से शुरू होगी।
कालाघाट पट कला से निर्मित देवी दुर्गा की मूर्ति घास, लकड़ी और मिट्टी से बनाई गई है। सामुदायिक केंद्र को इसी थीम पर डिज़ाइन किया गया है। पूजा के दिनों में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। एक समूह महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रतीकात्मक आगोमणी का प्रदर्शन करेगा।
सारेगामा का प्रसिद्ध जीतम राय संगीत बैंड भी प्रस्तुति देगा। "तमसो मा ज्योतिर्गमय" विषय पर एक समूह नृत्य और गायन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कला और चित्रकला का कार्य मोली सरकार, मधुरा और सोमनाथ दत्त तथा ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
