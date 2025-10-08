Language
    UP रोडवेज की नई पहल: ग्रेनो-गाजियाबाद के बीच मिनी बस सेवा शुरू, बड़ी संख्या में राहगीरों को मिलेगी राहत

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:16 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच यूपी रोडवेज जल्द ही मिनी बस सेवा शुरू करेगा। वर्तमान में सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को परेशानी होती है। नई 44 सीटों वाली बसें ग्रेनो डिपो से चलेंगी और प्रतिदिन 318 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। 64 रुपये किराए वाली इन बसों में एसी और जीपीएस जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी जिससे दैनिक यात्रियों को लाभ होगा।

    नई बस सेवा की सौगात से करीब आएंगे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच लंबे समय से चली आ रही कनेक्टिविटी की कमी दूर होने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) जल्द ही दोनों शहरों के बीच मिनी बस सेवा शुरू करने की तैयारी में जुटा है।

    वर्तमान में इन दो प्रमुख शहरों के बीच कोई प्रत्यक्ष बस सेवा उपलब्ध नहीं है, जिससे यात्रियों को निजी वाहनों या अन्य असुविधाजनक विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। नई सेवा से रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को सस्ती और विश्वसनीय सुविधा मिलेगी।

    ग्रेनो डिपो से संचालित होने वाली यह मिनी बस सेवा 44 सीट वाली बसों से शुरू होगी, जो मुख्यालय से डिपो को उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक बस प्रतिदिन दोनों शहरों के बीच लगभग 318 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें सुबह से शाम तक कई चक्कर शामिल होंगे।

    किराया मात्र 64 रुपये निर्धारित किया गया है, जो यात्रियों के लिए किफायती साबित होगा। सेवा शुरू होने से दोनों शहरों के लोग और करीब आएंगे और आसानी से आना-जाना कर सकेंगे। ग्रेटर नोएडा डिपो के एआरएम अनिल शर्मा ने बताया कि ग्रेनो और गाजियाबाद के बीच बढ़ती आवाजाही को देखते हुए यह सेवा आवश्यक हो गई थी।

    बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जिसमें एसी, जीपीएस ट्रैकिंग और आरामदायक सीटिंग शामिल है। बस सेवा शुरू होने से दैनिक यात्रियों की संख्या में 30-40 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

