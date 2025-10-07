नोएडा में डेंगू के 426 मामले, सोसायटियों में लार्वा टेस्ट कर रही टीम

नोएडा में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं अब तक 426 मामले दर्ज हुए हैं। बारिश और बदलते मौसम के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग और जागरूकता अभियान चला रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लार्वा मिलने पर उसे तुरंत नष्ट किया जा रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस साल मामले कम हैं।

जागरण संवाददाता, नोएडा। जिले में डेंगू के 426 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। वहीं, बार-बार मौसम में बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम भी फैल रहा है।

मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सेक्टर-सोसाइटियों में फॉगिंग कर रही है। जलभराव रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। अधिकारियों का कहना है कि लार्वा पाए जाने पर उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता है।

संक्रमित लोगों की पहचान के लिए डेंगू के मरीजों के परिजनों की भी जांच की जाती है। हालांकि, जिले में डेंगू से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम आशीष भाटी की मौत पर बयान जारी कर कहा कि प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर अभी मौत के सही कारण की पुष्टि नहीं हुई है। चूंकि मौत दिल्ली में हुई है, इसलिए आगे की जानकारी दिल्ली से क्रॉस-नोटिफिकेशन के बाद ही जारी की जाएगी।

गौरतलब है कि 2023 में जिले में 923 मरीज मिले थे, जबकि पिछले साल 590 मरीज मिले थे। इस साल अक्टूबर तक मरीजों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम रही है। मरीजों की संख्या नियंत्रित करने के लिए, विभाग लार्वा नष्ट करने के लिए लगातार फॉगिंग कर रहा है।