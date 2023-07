Greater Noida: डॉक्टर की बेटी की हत्या कर लूटा था 25 लाख कैश, अब मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा पड़ोसी प्रदीप

ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराना सत्याना गांव में रहने वाले डॉक्टर सुदर्शन बैरागी की बेटी की हत्या कर 25 लाख रुपये लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। वारदात के वक्त डॉक्टर की 14 वर्षीय बेटी शिल्पी घर पर अकेली थी। पुलिस के अनुसार आज बुधवार यानी 19 जुलाई को इकोटेक-3 थाना पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान प्रदीप को पैर में गोली लगी।

Greater Noida: डॉक्टर की बेटी की हत्या कर लूटा था ₹25 लाख कैश

HighLights घटना के दौरान घर पर नहीं थे डॉक्टर व उनकी पत्नी ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराना सुथ्याना गांव की घटना परिचित पर घटना को अंजाम देने का जताया था शक

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराना सत्याना गांव में रहने वाले डॉक्टर सुदर्शन बैरागी की बेटी की हत्या कर 25 लाख रुपये लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। वारदात के वक्त डॉक्टर की 14 वर्षीय बेटी शिल्पी घर पर अकेली थी। पुलिस के अनुसार, आज बुधवार यानी 19 जुलाई को इकोटेक-3 थाना पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान प्रदीप को पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे मौके से दबोच लिया गया। आरोपी से मकान से लूटे हुए 758300 रुपये और आभूषण बरामद किए गए हैं। पेशाब का बहाना कर रुकवाई थी पुलिस की गाड़ी बता दें कि रुपये की बरामदगी के बाद जब पुलिस अभियुक्त के साथ कुलेसरा पुस्ता के पास पहुंची तो अभियुक्त ने पेशाब का बाहना बनाकर गाड़ी रुकवाई और पेशाब कराने साथ गये पुलिसकर्मी का सरकारी पिस्टल छिनकर भागने का प्रयास किया गया। जिसपर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही में फायर किया गया और अभियुक्त प्रदीप विश्वास को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने कबूला कि उसने 18 जुलाई को सरस्वती एंकलेव, पुराना सुत्याना में अपने ही दोस्त की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और वहां घर में रखे रुपये व अन्य कीमती आभूषण ऊठा कर वहां से भाग गया था जिसके संबंध मे थाना इकोटेक-3 पर मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, इसके आपराधिक इतिहास व अन्य संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

