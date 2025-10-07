ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार, पेट दर्द की शिकायत; प्राधिकरण ने नमूना जांच के लिए भेजा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की दिव्या टावर सोसायटी में गंदे पानी की सप्लाई से कई निवासी बीमार हो गए हैं। निवासियों ने शिकायत की है कि उन्हें कई दिनों से दूषित पानी मिल रहा है। शिकायत पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम ने पानी का नमूना जांच के लिए लिया है और रिपोर्ट आने तक पानी उबालकर पीने की सलाह दी है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित दिव्या टावर सोसायटी में कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई होने का निवासियों ने आरोप लगाया है। निवासियों का कहना है कि सोसायटी में पिछले कई दिनों से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है।

दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। शिकायत पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण टीम ने सोसायटी से पानी का नमूना जांच के लिए लिया है। निवासी गौरव ने बताया कि सोसायटी में ग्राउंड वाटर की आपूर्ति होती है। कई दिनों से गंदे पानी की शिकायत निवासियों की ओर से की जा रही थी। जिम्मेदारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। निवासियों के विरोध के बाद प्राधिकरण की टीम मौके पर आई है। टीम की ओर से पानी के सैंपल लिए गए हैं।