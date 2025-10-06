लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने बैठा था कोबरा सांप, नोएडा की सोसाइटी में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-168 स्थित द गोल्डन पाम सोसायटी की लिफ्ट में निकला कोबरा सांप देखकर लोग डर गए। सांप की सूचना मेंटेनेंस टीम को दी गई। मौके पर मेंटनेंस टीम पहुंची। बिना देरी के सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ दिया गया।

एओए (अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन) के अध्यक्ष दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि शनिवार की शाम एल टावर की लिफ्ट में जाने के एक परिवार पहुंचा। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसके फ्लोर पर कोबरा सांप उनको नजर आया।

बिना देरी के सूचना मेंटनेंस की टीम को दी गई। मेंटनेंस टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ने का सुझाव दिया। टीम ने डंडे की मदद से सांप को पकड़कर कूड़ेदान में बंद किया।

इसके बाद सांप को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। मेंटेनेंस टीम द्वारा किए गए कार्य की सभी ने सराहना की। टीम ने हिम्मत दिखाते हुए सांप के वहां से जाने से पहले ही पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ दिया।