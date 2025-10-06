Language
    लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने बैठा था कोबरा सांप, नोएडा की सोसाइटी में मचा हड़कंप

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:34 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-168 स्थित गोल्डन पाम सोसायटी की लिफ्ट में कोबरा सांप निकलने से दहशत फैल गई। निवासियों ने तुरंत मेंटेनेंस टीम को सूचित किया जिन्होंने तेजी से मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। एओए अध्यक्ष दीपेंद्र चौधरी ने टीम की बहादुरी की सराहना की।

    सोसायटी की लिफ्ट में घुसा कोबरा सांप। फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-168 स्थित द गोल्डन पाम सोसायटी की लिफ्ट में निकला कोबरा सांप देखकर लोग डर गए। सांप की सूचना मेंटेनेंस टीम को दी गई। मौके पर मेंटनेंस टीम पहुंची। बिना देरी के सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ दिया गया।

    एओए (अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन) के अध्यक्ष दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि शनिवार की शाम एल टावर की लिफ्ट में जाने के एक परिवार पहुंचा। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसके फ्लोर पर कोबरा सांप उनको नजर आया।

    बिना देरी के सूचना मेंटनेंस की टीम को दी गई। मेंटनेंस टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ने का सुझाव दिया। टीम ने डंडे की मदद से सांप को पकड़कर कूड़ेदान में बंद किया।

    इसके बाद सांप को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। मेंटेनेंस टीम द्वारा किए गए कार्य की सभी ने सराहना की। टीम ने हिम्मत दिखाते हुए सांप के वहां से जाने से पहले ही पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ दिया।