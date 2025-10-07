Language
    नोएडा में बिल्डर ने 79 लाख रुपये लेकर नहीं दिया फ्लैट, निदेशक समेत सात पर केस दर्ज

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    नोएडा में एक बिल्डर पर 79 लाख रुपये लेकर भी फ्लैट न देने का आरोप लगा है। पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई जिसके बाद पुलिस ने बिल्डर समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि पैसे मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और उसका फ्लैट किसी और को बेच दिया गया। सिक्का ग्रुप ने आरोपों को निराधार बताया है।

    बिल्डर के खाते में ₹79 लाख ट्रांसफर करने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिल पाया।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। बिल्डर के खाते में ₹79 लाख ट्रांसफर करने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिल पाया। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने इस मामले में कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 113 थाने में बिल्डर समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सेक्टर 73 निवासी अमित प्रसाद राय ने अपने पर्सनल लोन और बचत से ₹79 लाख सिक्का पिनेकल सुपर स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में फ्लैट के लिए ट्रांसफर किए थे। यह फ्लैट सेक्टर 79 स्थित सिक्का किमात्रा ग्रीन प्रोजेक्ट में बुक किया गया था।

    पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने ग्रुप के कर्मचारियों और बिल्डरों से संपर्क किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्हें एक ईमेल भेजकर बताया गया कि फ्लैट नहीं मिला है। विरोध करने पर बिल्डर ने कहा कि ईमेल गलती से भेज दिया गया था और लोन चुकाने के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे।

    पीड़ित का आरोप है कि जब वह फ्लैट वाली जगह पर गया, तो उसे पता चला कि उसका फ्लैट किसी और महिला को बेच दिया गया है। जब उसने विरोध किया, तो प्रोजेक्ट हेड और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और उसे भगा दिया।

    पीड़ित के अनुसार, उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अदालत के आदेश पर सेक्टर 113 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    सिक्का ग्रुप के मीडिया प्रभारी ने बताया कि हमारे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। संबंधित व्यक्ति ने पहले ईमेल के ज़रिए पैसे वापस करने और फ्लैट बुकिंग रद्द करने का अनुरोध किया था। उसके अनुरोध पर, हमने पूरी रकम वापस कर दी।

    इसके बाद, उसने हमें पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए और 20 से 25 लाख रुपये की छूट पर फ्लैट देने की पेशकश की। इस पूरे लेन-देन की पूरी जानकारी हमारे पास है। अब वही व्यक्ति हम पर मारपीट के झूठे आरोप लगा रहा है, जो पूरी तरह से निराधार हैं।