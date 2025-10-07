ग्रेटर नोएडा में प्रमुख चौराहों पर सिग्नल खराब, चरमरा गई यातायात व्यवस्था और लोग हो रहे परेशान

ग्रेटर नोएडा में यातायात नियंत्रण के लिए लगे ट्रैफिक सिग्नल लंबे समय से खराब हैं जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। चार प्रमुख स्थानों पर सिग्नल खराब होने से ट्रैफिक पुलिस को अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करना पड़ रहा है जिससे संसाधनों की बर्बादी हो रही है। ट्रैफिक विभाग ने जल्द ही सिग्नलों की मरम्मत का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यातायात को नियंत्रित करने के लिए ग्रेटर नोएडा के प्रमुख भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल काफी लंबे समय से खराब पड़े हैं। बेहतर रख रखाव व चलन में न होने से इन स्थानों पर नियमित रूप से ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। जिससे मैन पावर का भी अतिरिक्त भार ट्रैफिक विभाग पर पड़ रहा है।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा शहर की चौड़ी सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए भीड़भाड़ वाले चार प्रमुख स्थानों यामाहा कट, सूरजपुर तिराहा, परीचौक और होंडा चौक पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल कई महीनों से खराब पड़े हैं। बताया गया कि इन सिग्नलों का रखरखाव न होने के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है, और ट्रैफिक विभाग को व्यवस्था बनाए रखने के लिए दर्जनभर से अधिक कर्मियों को तैनात करनी पड़ रही है। इससे न केवल संसाधनों की बर्बादी हो रही है, बल्कि सड़कों पर अव्यवस्था और जाम की स्थिति भी बढ़ रही है।