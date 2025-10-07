Language
    ग्रेटर नोएडा में प्रमुख चौराहों पर सिग्नल खराब, चरमरा गई यातायात व्यवस्था और लोग हो रहे परेशान

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:15 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में यातायात नियंत्रण के लिए लगे ट्रैफिक सिग्नल लंबे समय से खराब हैं जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। चार प्रमुख स्थानों पर सिग्नल खराब होने से ट्रैफिक पुलिस को अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करना पड़ रहा है जिससे संसाधनों की बर्बादी हो रही है। ट्रैफिक विभाग ने जल्द ही सिग्नलों की मरम्मत का आश्वासन दिया है।

    ग्रेटर नोएडा में सिग्नल खराब, ट्रैफिक व्यवस्था लाचार

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यातायात को नियंत्रित करने के लिए ग्रेटर नोएडा के प्रमुख भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल काफी लंबे समय से खराब पड़े हैं। बेहतर रख रखाव व चलन में न होने से इन स्थानों पर नियमित रूप से ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। जिससे मैन पावर का भी अतिरिक्त भार ट्रैफिक विभाग पर पड़ रहा है।

    दरअसल, ग्रेटर नोएडा शहर की चौड़ी सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए भीड़भाड़ वाले चार प्रमुख स्थानों यामाहा कट, सूरजपुर तिराहा, परीचौक और होंडा चौक पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल कई महीनों से खराब पड़े हैं।

    बताया गया कि इन सिग्नलों का रखरखाव न होने के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है, और ट्रैफिक विभाग को व्यवस्था बनाए रखने के लिए दर्जनभर से अधिक कर्मियों को तैनात करनी पड़ रही है। इससे न केवल संसाधनों की बर्बादी हो रही है, बल्कि सड़कों पर अव्यवस्था और जाम की स्थिति भी बढ़ रही है।

    खराब सिग्नलों के कारण चौराहों पर अक्सर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। खासकर पीक आवर्स में परीचौक और होंडा चौक जैसे व्यस्त इलाकों में स्थिति और गंभीर हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस को मैनुअल रूप से ट्रैफिक नियंत्रित करना पड़ता है, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

    ट्रैफिक सिग्नल ठीक न होने से न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। ट्रैफिक विभाग ने जल्द ही सिग्नलों की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया है।

    डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि ग्रेटर नोएडा में लगे सिग्नल खराब होने की उन्हें जानकारी नहीं हैं। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी प्राधिकरण के पास है। प्राधिकरण से वार्ता कर इसे दुरुस्त कराया जाएगा।