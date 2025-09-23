नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड को सुंदर बनाने की योजना, 4.5 किलोमीटर तक लगेगा साउंड बेरियर

नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड को सुंदर बनाने की योजना है। सड़क के दोनों ओर ध्वनि अवरोधक लगेंगे और बीच में नोएडा लिखे कियोस्क लगाए जाएंगे। अगाहपुर के पास सड़क को चौड़ा किया जाएगा और क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। प्राधिकरण के अधिकारी कृष्णा करुणेश ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जल्द ही उद्घाटन की तैयारी है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। भंगेल एलिवेटेड रोड के दोनों ओर लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी तक लगभग चार फीट की दूरी पर ध्वनि अवरोधक लगाए जाएंगे। बीच की ओर धातु से ढके "नोडा" लिखे सजावटी कियोस्क लगाए जाएंगे। अगाहपुर गांव के पास एलिवेटेड रोड से पहले एक पट्टिका लगाई जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगाहपुर के पास भंगेल एलिवेटेड रोड के बाईं ओर सड़क की चौड़ाई 100 मीटर बढ़ाई जाएगी। इसके बाद क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। इससे वाहन एलिवेटेड रोड के नीचे से सही तरीके से गुजर सकेंगे। यह निर्देश नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को जारी किए।

वह उद्यान विभाग और सिविल विभाग के अधिकारियों के साथ भंगेल एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने सड़क पर थे। उन्होंने बताया कि भंगेल एलिवेटेड रोड का निर्माण पूरा हो चुका है और अब इसे जनता को समर्पित किया जाना है। प्राधिकरण के सीईओ ने इसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है।

उद्घाटन 29 सितंबर से अगले महीने के बीच किसी भी दिन हो सकता है। इसलिए, एलिवेटेड रोड के ऊपर और नीचे की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने पार्किंग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बंगहेल एलिवेटेड रोड से ग्रेटर नोएडा की ओर उतरते समय खाली जगहों पर हरियाली प्रदान की जाए।