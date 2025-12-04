नोएडा के लोगों में इस खास स्कीम में बढ़ी रुचि, योजना में मिलती है 1.5 लाख रुपए तक का लाभ; पढ़ें डिटेल

जागरण संवाददाता, नोएडा। डाक विभाग की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना में लोगों की रुचि लगातार बढ़ने लगी है। जिले में वर्तमान में कुल 3 हजार 29 लोगों ने इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आवेदन किया है। नोएडा सेक्टर 19 मुख्य डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित निवेश योजनाओं को लेकर लोगों में अब जागरूकता बढ़ने लगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि इस योजना की गारंटीड रिटर्न और कर में लाभ के कारण लोग इसे भरोसेमंद माना जा रहा है। नेशनल सेविंंग्स सर्टिफिकेट पोस्ट आफिस की एक प्रमुख बचत योजना है। इसमें एक हजार रुपए के गुणक में निवेश किया जा सकता है। इसकी लाक इन अवधि पांच साल होती है।

योजना में 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। वर्तमान में इस पर 7.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता है, जो चक्रवृद्धि रूप में बढ़ता है। योजना की सबसे खास बात तो यह है कि इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।