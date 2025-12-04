Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा के लोगों में इस खास स्कीम में बढ़ी रुचि, योजना में मिलती है 1.5 लाख रुपए तक का लाभ; पढ़ें डिटेल

    By Swati Bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    नोएडा में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, जिसमें 3029 लोगों ने आवेदन किया है। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में सुरक्षित नि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नेशनल सेविंग्स स्कीम में नोएडावासियों की बढ़ रही रुचि।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। डाक विभाग की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना में लोगों की रुचि लगातार बढ़ने लगी है। जिले में वर्तमान में कुल 3 हजार 29 लोगों ने इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आवेदन किया है। नोएडा सेक्टर 19 मुख्य डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित निवेश योजनाओं को लेकर लोगों में अब जागरूकता बढ़ने लगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि इस योजना की गारंटीड रिटर्न और कर में लाभ के कारण लोग इसे भरोसेमंद माना जा रहा है। नेशनल सेविंंग्स सर्टिफिकेट पोस्ट आफिस की एक प्रमुख बचत योजना है। इसमें एक हजार रुपए के गुणक में निवेश किया जा सकता है। इसकी लाक इन अवधि पांच साल होती है।

    योजना में 1.5 लाख रुपए तक मिलती है। वर्तमान में इस पर 7.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता है, जो चक्रवृद्धि रूप में बढ़ता है। योजना की सबसे खास बात तो यह है कि इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

    नाबालिग भी कर सकते हैं आवेदन

    आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण -आधार, बिजली का बिल या पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो खाते के लिए देना होगा। यदि नाबालिग है तो दस वर्ष से अधिक की आयु के नाबालिग तथा अधिकतम आयु के नाबालिग अपने अभिभावक के साथ तथा अधिकतम तीन व्यस्कों के संयुक्त में खाता खोल सकते हैं।