नगला हुकमसिंह हादसा: लिंटर ढहने से चार की मौत, मकान मालिक परिवार फरार; लिंटर शटरिंग ठेकेदार गिरफ्तार
नगला हुकमसिंह में लिंटर गिरने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मकान मालिक का परिवार फरार हो गया है, जबकि लिंटर शटरिंग ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जेवर। रबूपुरा के नगला हुकमसिंह में बुधवार को भरभरा कर गिरे मकान में दबकर जान गवांने वाले चार कामगारों की मौत के जिम्मेदार मकान मालिक के खिलाफ रबूपुरा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। हादसे के बाद से ही मकान के मालिक पति-पत्नी और बेटा तीनों फरार है पुलिस आरोपितों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
विवेचना के दौरान लिंटर में शटरिंग लगाने वाले ठेकेदार का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने आरोपित ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। जेवर तहसील प्रशासन ने भी नागरिक उड्डयन विभाग की जमीन पर दुर्भावना से प्रेरित होकर अनुचित लाभ के लिए राज्य सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ दो शिकायत दी हैं।
रबूपुरा कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक अश्वनी कुमार शिकायत में बताया कि नगला हुकमसिंह गांव में महावीर सिंह, बेटा गौरव व पत्नी राजबाला सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर, घटिया एवं निम्न स्तरीय निर्माण सामग्री का उपयोग करते हुए कामगारों को बिना किसी सुरक्षा दिए निर्माण कार्य करा रहे थे।
इस वजह से निर्माणाधीन मकान का लिंटर व पूरा निर्माणाधीन ढांचा टूटकर गिर गया। मलबे में दबने से काम रहे चार कामगारों की मौत हो गई। पुलिस तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच व आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। जांच के दौरान लिंटर शटरिंग ठेकेदार जेवर निवासी मनोज माहेश्वरी का नाम सामने आने पर पुलिस ने बृहस्पतिवार दोपहर फलेदा कट से गिरफ्तार कर लिया।
क्षेत्रीय लेखपाल प्रत्युष पाठक ने नगला हुकमसिंह गांव में नागरिक उड्डयन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे लोगों के खिलाफ रबूपुरा कोतवाली पुलिस शिकायत दी है। उपजिलाधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह की तरफ से रबूपुरा पुलिस को पत्र भेजकर नागरिक उड्डयन विभाग की जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को रूकवाने और निर्माणकर्ताओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है।
"एयरपोर्ट विस्तारीकरण के दूसरे चरण में परियोजना के विकास के लिए करौली बांगर के माजरा नगला हुकमसिंह की अधिग्रहित भूमि का किसानों के मुआवजा ले चुके हैं। वर्तमान में यह जमीन नागरिक उड्डयन विभाग के नाम खतौनी में दर्ज भी है, लेकिन अनुचित लाभ लेने एवं राज्य सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाने की नियत से अवैध निर्माण कर रहे हैं। जबकि इस क्षेत्र में निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर रोक लगी हुई है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र भेजा गया है।"
-अभय कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, जेवर
