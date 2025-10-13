ग्रेटर नोएडा: पिस्टल के साथ मोटरसाइकिल सवार बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान सूरजपुर कस्बे के साहिल कुरैशी के रूप में हुई है। पुलिस सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन के नीचे चेकिंग कर रही थी। तभी आरोपित बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया।

पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर आरोपित मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ लिया।

जांच के दौरान बदमाश के पास से पिस्टल बरामद हुई। पुलिस का दावा है कि बदमाश किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस बदमाश का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।



