दोहरे हत्याकांड का भगोड़ा नोएडा में गिरफ्तार, पुलिस सत्यापन पर उठे सवाल; क्या है पूरा मामला?

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। मोहाली में एक पत्रकार और उनकी मां की नृशंस हत्या के मामले में 2022 से भगोड़ा, वह एक अपंजीकृत एजेंसी का कैब ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड और प्रबंधक बनकर तीन साल तक नोएडा में गिरफ्तारी से बचता रहा। 6 नवंबर को आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है।

मोहाली के पॉश फेज 3बी2 इलाके में 2017 में पत्रकार केजे सिंह (60) और उनकी मां गुरचरण कौर (90) की हत्या के फरार आरोपी गौरव कुमार को मोहाली पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 36 से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वहां डेढ़ साल तक सुरक्षा गार्ड और प्रबंधक के रूप में काम किया। उसने शुरुआत में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया। मार्च 2024 में, सुरक्षा एजेंसी से उसे हटा दिया गया।

गौरव ने आरडब्ल्यूए बोर्ड से मुलाकात की और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने की पेशकश की। आरोपी ने पूरी तरह से सभी का विश्वास जीत लिया था। पिछली एजेंसी ने गौरव का सत्यापन करने का दावा किया था, और आरडब्ल्यूए ने उसे जिम्मेदारी दे दी। गौरव एक साल से ज़्यादा समय से यहाँ सिक्योरिटी मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। मामला तब सामने आया जब मोहाली पुलिस ने 6 नवंबर को गौरव को गिरफ़्तार किया। आरडब्ल्यूए ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है।

टोकने पर हत्या गौरव मोहाली में काम करता था। वह केजे सिंह के घर के बाहर घूम रहा था। उसे संदिग्ध देखकर केजे ने उसे टोका। दोनों में बहस हुई। गौरव ने 22 और 23 सितंबर की रात को केजे की गर्दन पर बार-बार चाकू से वार किया और उसकी हत्या कर दी। अपनी माँ की चीख सुनकर वह कमरे में भागा। गौरव ने केजे की माँ की भी गला घोंटकर हत्या कर दी।

कार में पकड़ा गया

हत्या के बाद, आरोपी ने माँ-बेटे की हत्या कर दी और घटना को चोरी या डकैती का रूप देने के लिए कार और एटीएम समेत कीमती सामान ले गया। पुलिस ने गौरव को उसी कार में पकड़ा। उस समय, वह बदली हुई नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चला रहा था।

गौरव 2020 की महामारी के दौरान ज़मानत पर बाहर था। वह मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। ज़मानत मिलने के बाद, वह अपने गृह ज़िले नहीं लौटा। वह अदालत में भी पेश नहीं हुआ। 2022 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इस बीच, उसने बिना सत्यापन और अपनी पहचान छिपाए निजी नौकरियाँ कीं। वह लगभग तीन साल तक नोएडा में रहा।