दो महीने से लापता BBA छात्र का नहीं मिला सुराग, पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए नोएडा पुलिस से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दो महीने से लापता बीबीए के छात्र अभी तक नहीं मिला है। पिता ने बिसरख कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पिता ने बेटे के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से जल्द बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई है। छात्र को उसके दोस्त घर से एक पार्टी में शामिल होने की बात बोलकर ले गए थे। इसके बाद से वह लापता है।

ईकोटेक एक सोसाइटी में रहने वाले अजय कुमार दीक्षित का बेटा राघव दीक्षित (21) नालेज पार्क स्थित जीएन कालेज में बीबीए तृतीय वर्ष का छात्र है। 15 अगस्त को अजय अपनी पत्नी और बेटी के साथ तीन दिनों के लिए उत्तराखंड घूमने गए थे। घर पर राघव और उनकी मां मौजूद थे। उसी दिन सेक्टर-71 निवासी राघव का दोस्त आदित्य पांडेय उनके घर पर रुका था। अगले दिन 16 अगस्त को आदित्य अपनी बाइक पर राघव का जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हाेने जाने की बात बोल कर ले गया था।

17 अगस्त को आदित्य ने अजय कुमार के मोबाइल फोन पर काल कर बताया कि वह राघव के साथ सेक्टर 70 निवासी सपना और फुद्दू के साथ शिव शक्ति अपार्टमेंट में एक जानने वाले के यहां पार्टी में शामिल होने गए थे। वहां से राघव बिना बताए लापता हो गया। 21 अगस्त को आदित्य राघव के घर पहुंचकर उसका मोबाइल व बाइक देकर चला आया था।